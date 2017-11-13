В Волгоградской области введут систему предоплаты услуг ЖКХ

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете ЖКХ и ТЭК, за счет нее волгоградцы смогут получать скидки на коммунальные услуги.

«Вместо того, чтобы задерживать платеж, часть жильцов постарается заплатить вперед, лишь бы потратить меньше. Это и гражданам пойдет на пользу, и поставщикам ресурсов. Размеры бонусов или льготные тарифы для передовых плательщиков будут обсуждаться позднее. Для внедрения скидок потребуется изменение действующего законодательства, как в сфере тарифного регулирования, так и в порядке оплаты коммунальных услуг», — заявили в ведомстве.

При этом в комитете заверили, что переводить всех в обязательном порядке на предоплату в системе ЖКХ не будут.