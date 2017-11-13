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17:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области введут систему предоплаты услуг ЖКХ

Систему предоплаты услуг ЖКХ введут в Волгоградской области в 2018 году в тестовом режиме.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете ЖКХ и ТЭК, за счет нее волгоградцы смогут получать скидки на коммунальные услуги.

«Вместо того, чтобы задерживать платеж, часть жильцов постарается заплатить вперед, лишь бы потратить меньше. Это и гражданам пойдет на пользу, и поставщикам ресурсов. Размеры бонусов или льготные тарифы для передовых плательщиков будут обсуждаться позднее. Для внедрения скидок потребуется изменение действующего законодательства, как в сфере тарифного регулирования, так и в порядке оплаты коммунальных услуг», — заявили в ведомстве.

При этом в комитете заверили, что переводить всех в обязательном порядке на предоплату в системе ЖКХ не будут.

Добавим, что система предоплаты будет введена не только в Волгоградской области, но и в других регионах страны. Минстрой РФ уже прорабатывает разные возможности для россиян выбирать формы и методы оплаты услуг ЖКХ. Власти решили перенять такую систему оплаты коммунальных услуг, глядя на другие страны. К примеру, в Италии она работает уже давно и позволяет снизить долги за ЖКХ.

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