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18:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область обеспечит себя местными плодами и овощами на 100%

Пока регион производит 65−70% овощей и фруктов.

Источник: РИА "Воронеж"

Правительство Воронежской области намерено разработать пятилетнюю программу развития, предусматривающую поэтапное снижение зависимости от ввозимых овощей и фруктов. Регион намерен обеспечить себя этими видами продукции на 100%, сообщил зампредседателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов на пресс-конференции в понедельник, 13 ноября.

Уровень обеспечения собственных нужд региона продуктами овощеводства и плодоводства составляет 65−70%. По словам Виктора Логвинова, для области актуально развитие отрасли плодоводства, особенно в условиях санкций. Так, в 2017 году в регионе заложили свыше 900 га новых садов. Объем финансирования составил более 200 млн рублей. До конца года область намерена направить еще 20 млн рублей на закладку садов. В 2018 году в Воронежской области запланировали заложить более 1 тыс. га садов.

Ранее по поручению губернатора Алексея Гордеева в президиуме совета по развитию АПК состоялось совещание с участием ТПП региона, комитета облдумы и местных сельхозтоваропроизводителей для обсуждения развития плодоводства. Виктор Логвинов отметил, что на 2018 год правительство рассматривает новый подход по финансированию посадки садов. В настоящее время компенсация выделяется из расчета количества плодоносящих деревьев с 1 га. В дальнейшем планируется оказывать господдержку независимо от этого показателя.

Говоря в целом об итогах развития растениеводства в 2017 году, Виктор Логвинов сообщил, что урожай в регионе составил 5,357 млн тонн зерновых, к концу года ожидается около 5,5 млн тонн (4,8 млн тонн в 2016 году). В 2016 году аграрии собрали 4,8 млн тонн зерна. Средняя урожайность по области составила 38−45 ц/га. Потребности региона в зерне составляют более 3,6 млн тонн. В том числе около 2 млн тонн — на живодноводство, 1,1 млн тонн — на переработку предприятиями, 350 тыс. тонн — семенной материал и 165 тыс. тонн — выдача паев собственникам земельных участков. Остаток урожая, около 2 млн тонн, регион направит на реализацию.

По словам зампредседателя правительства, объем собственного производства зерновых и зернобобовых составляет около 90%, из них около 8,5% — элитные семена, 40% — семена первой репродукции и более 30% — семена второй репродукции. По качеству из общего объема 59% — продовольственное зерно, 41% — фуражное.

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