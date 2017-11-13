Qualcomm отверг слияние с конкурентом за $100 млрд

Сделка могла стать крупнейшей за всю историю микроэлектроники. С покупкой Broadcom получил бы полный пакет технологий 4G и разработки для быстрого выхода на рынок с решениями для связи пятого поколения.

Broadcom, четвертый по величине производитель микросхем в мире, предлагал купить акции Qualcomm по $70 за бумагу. Совет директоров Qualcomm решил, что предложение существенно недооценивает компанию, а также выразил сомнения в том, что регулирующие органы одобрят слияние столь крупных компаний. По мнению аналитиков, Broadcom может поднять цену предложения.

Qualcomm известен как производитель микрочипов для модемов, в том числе в мобильных устройствах. Из-за конфликта с крупнейшим покупателем, Apple Inc., акции Qualcomm упали примерно на 25%, до минимального за последние годы уровня, что ослабило позиции компании.