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17:50 (мск), источник: Ведомости

Qualcomm отверг слияние с конкурентом за $100 млрд

Совет директоров американского производителя микрочипов Qualcomm Inc. единогласно отверг предложение конкурирующей Broadcom Ltd. купить его за $103 млрд (плюс взять на себя долг компании в размере свыше $25 млрд).

Сделка могла стать крупнейшей за всю историю микроэлектроники. С покупкой Broadcom получил бы полный пакет технологий 4G и разработки для быстрого выхода на рынок с решениями для связи пятого поколения.

Broadcom, четвертый по величине производитель микросхем в мире, предлагал купить акции Qualcomm по $70 за бумагу. Совет директоров Qualcomm решил, что предложение существенно недооценивает компанию, а также выразил сомнения в том, что регулирующие органы одобрят слияние столь крупных компаний. По мнению аналитиков, Broadcom может поднять цену предложения.

Qualcomm известен как производитель микрочипов для модемов, в том числе в мобильных устройствах. Из-за конфликта с крупнейшим покупателем, Apple Inc., акции Qualcomm упали примерно на 25%, до минимального за последние годы уровня, что ослабило позиции компании.

Акции Qualcomm в начале торгов в понедельник подорожали на 1,1%, бумаги Broadcom подешевели на 0,7%.

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