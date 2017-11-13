Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября

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«В среду, 15 ноября, истекает срок уплаты гражданами налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности (имущественные платежи)», — подчеркнули в ведомстве.

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По состоянию на 1 октября на учете в налоговых органах состоит 2,77 млн физических лиц, являющихся плательщиками имущественных налогов. «Согласно законодательству льготы по таким налогам в виде полного освобождения от уплаты указанных платежей предоставлены более 46% от общего количества плательщиков. Из них наибольшее количество приходится на лиц, имеющих право на льготы в связи с достижением пенсионного возраста или по инвалидности, а также проживающих и работающих в сельской местности», — рассказали в пресс-службе.

С учетом предоставленных льгот в 2017 году имущественные платежи предъявлены к уплате 1,5 млн физических лиц. В 2016 году они были предъявлены к уплате 1,48 млн физических лиц.