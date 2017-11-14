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08:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские аграрии получили около 6 млрд рублей господдержки в 2017 году

Объем финансирования АПК Воронежской области с учетом федеральных и областных средств составил 5,7 млрд рублей в 2017 году, сообщил зампредседателя правительства Виктор Логвинов на пресс-конференции в понедельник, 13 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

Из федерального бюджета выделили 4,5 млрд рублей, из областного — 1,2 млрд рублей. Освоено около 80% субсидий. Наибольший объем субсидий — 3,42 млрд рублей — направили на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам. Кроме того, регион подал заявку на получение еще 1,2 млрд рублей из федерального бюджета на возмещение процентной ставки по инвесткредитам в 2017 году. Объем финансирования региональных программ развития АПК составил 1,4 млрд рублей. На возмещение капитальных затрат, создание и модернизацию объектов АПК направили 556 млн рублей.

Виктор Логвинов подчеркнул, что по-прежнему для региона приоритетом в финансировании является молочное и мясное скотоводство. При этом при распределении господдержки учитывается принцип равенства всех участников, как крупных агрохолдингов, так и мелких сельхозтоваропроизводителей. Он добавил также, что в перспективе регион рассчитывает на федеральную поддержку не ниже уровня 2017 года.

Контекст

Урожай в регионе на начало ноября 2017 года составил 5,357 млн т зерновых, к концу года ожидается около 5,5 млн т (4,8 млн т в 2016 году). В 2016 году аграрии собрали 4,8 млн т зерна. Средняя урожайность по области составила 38−45 ц/га. Рост объемов производства мясной продукции составил 11% к 2016 году, или 24 тыс. т, производство яиц составило более 500 млн штук. Объем производства молока достиг 484 тыс. т, рост на 30 тыс. т к уровню 2016 года. Надой на одну фуражную корову составил 5,5 тыс. кг, что на 290 кг больше, чем в 2016 году.

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