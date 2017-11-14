Воронежские аграрии получили около 6 млрд рублей господдержки в 2017 году

Источник: РИА "Воронеж"

Из федерального бюджета выделили 4,5 млрд рублей, из областного — 1,2 млрд рублей. Освоено около 80% субсидий. Наибольший объем субсидий — 3,42 млрд рублей — направили на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам. Кроме того, регион подал заявку на получение еще 1,2 млрд рублей из федерального бюджета на возмещение процентной ставки по инвесткредитам в 2017 году. Объем финансирования региональных программ развития АПК составил 1,4 млрд рублей. На возмещение капитальных затрат, создание и модернизацию объектов АПК направили 556 млн рублей.

Виктор Логвинов подчеркнул, что по-прежнему для региона приоритетом в финансировании является молочное и мясное скотоводство. При этом при распределении господдержки учитывается принцип равенства всех участников, как крупных агрохолдингов, так и мелких сельхозтоваропроизводителей. Он добавил также, что в перспективе регион рассчитывает на федеральную поддержку не ниже уровня 2017 года.

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