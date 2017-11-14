Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
7 неловких вопросов сексологу
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: Турчинов предложил расстреливать украинцев за связи с РФ
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
Колин Фаррелл украсил обложку Men's Style
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина разрывает дипотношения с РФ - СМИ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12:43 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Рабочая группа посетила три дома-долгостроя в Волгограде

13 ноября в Волгограде прошел первый выезд специальной рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков.

Депутаты регионального парламента, представители профильных комитетов и общественники посетили несколько долгостроев в Дзержинском и Ворошиловском районах Волгограда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
Минобороны РФ: США напрямую поддерживают террористов ИГ в Сирии
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Сечина вызвали в суд по электронной почте
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Загранпаспорта для россиян начнут делать быстрее
Эксперт рассказал, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят» Программа ранее получила премию ТЭФИ как лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
73-летний Майкл Дуглас впервые станет дедушкой У старшего сына актера скоро родится дочка.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь