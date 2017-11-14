Рабочая группа посетила три дома-долгостроя в Волгограде
13 ноября в Волгограде прошел первый выезд специальной рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
13 ноября в Волгограде прошел первый выезд специальной рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков.
Депутаты регионального парламента, представители профильных комитетов и общественники посетили несколько долгостроев в Дзержинском и Ворошиловском районах Волгограда.