В Новосибирской области могут объявить ЧС из-за небывалого урожая

Источник: РИА "Новости"

При себестоимости производства одной тонны пшеницы примерно в 7−8 тысяч рублей ее закупочные цены второй месяц держатся на уровне 4,5 тысячи. В регионе уверены, что даже зерновые интервенции не смогут кардинально повлиять на цены. В понедельник в Новосибирске прошло специальное заседание оперативного штаба Минсельхоза России.

— Пора объявить ЧС из-за ситуации на зерновом рынке, — уверен председатель совета крестьянско-фермерских хозяйств Новосибирской области Юрий Шелудяков. — Это позволит запустить процесс по реструктуризации долгов — такие условия прописаны даже в договорах с банками. Хозяйства при существующих ценах несут большие убытки, им просто нечем рассчитываться по кредитам. На большинстве предприятий нет своих сушилок, они вынуждены сбывать зерно в кратчайшие сроки по бросовым ценам.

Первый заместитель главы ведомства Джамбулат Хатуов говорит о том, что не стоит связывать с негативной ситуацией рекордные урожаи в стране — более 120 миллионов тонн зерна. По его словам, причина возникшей проблемы в неготовности самих сельхозпроизводителей, ориентированных на внутренний рынок, а также экспортеров к системной работе по сбыту урожая за рубеж. И быстрых решений крестьянам не обещают.

— Об экспорте нужно думать не в течение трех дней, к этому нужно готовиться, планировать. Заявки по поставкам вагонов должны подаваться в мае, когда формируется план экспорта. В пожарном режиме решать этот вопрос неправильно, — отметил Джамбулат Хатуов.

В свою очередь министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин заметил, что в регионе позже остальных заканчивается уборка урожая, к тому моменту вагоны, которые могли бы увезти новосибирское зерно, находятся уже в западной части страны.

Раньше вопрос предоставления вагонов решался за десять дней. В то же время, чтобы оставаться рентабельным и на внутреннем рынке, по мнению директора департамента регулирования рынка агропромышленного комплекса России Анатолия Куценко, предприятия должны ориентироваться на переработку. Сегодня мукомольное и крупяное производства развиты в Алтайском крае, остальные регионы Сибири серьезно отстают.

Сейчас необходимо договориться о справедливой для аграриев цене на зерно.

— Что касается открытия интервенций, в СФО есть большие запасы зерна, оставшиеся с прошлого, также урожайного года. Об этом прекрасно осведомлены те, кто скупает его у аграриев. Это можно назвать своего рода спекуляцией, но как бы то ни было, запасы на интервенционных складах играют свою роль, — поясняет Анатолий Куценко.