В Новосибирской области могут объявить ЧС из-за небывалого урожая
Сельхозпроизводители Новосибирской области свое положение иначе как катастрофическим не называют.
Сельхозпроизводители Новосибирской области свое положение иначе как катастрофическим не называют.
При себестоимости производства одной тонны пшеницы примерно в 7−8 тысяч рублей ее закупочные цены второй месяц держатся на уровне 4,5 тысячи. В регионе уверены, что даже зерновые интервенции не смогут кардинально повлиять на цены. В понедельник в Новосибирске прошло специальное заседание оперативного штаба Минсельхоза России.
— Пора объявить ЧС
Первый заместитель главы ведомства Джамбулат Хатуов говорит о том, что не стоит связывать с негативной ситуацией рекордные урожаи в стране — более 120 миллионов тонн зерна. По его словам, причина возникшей проблемы в неготовности самих сельхозпроизводителей, ориентированных на внутренний рынок, а также экспортеров к системной работе по сбыту урожая за рубеж. И быстрых решений крестьянам не обещают.
— Об экспорте нужно думать не в течение трех дней, к этому нужно готовиться, планировать. Заявки по поставкам вагонов должны подаваться в мае, когда формируется план экспорта. В пожарном режиме решать этот вопрос неправильно, — отметил Джамбулат Хатуов.
Раньше вопрос предоставления вагонов решался за десять дней. В то же время, чтобы оставаться рентабельным и на внутреннем рынке, по мнению директора департамента регулирования рынка агропромышленного комплекса России Анатолия Куценко, предприятия должны ориентироваться на переработку. Сегодня мукомольное и крупяное производства развиты в Алтайском крае, остальные регионы Сибири серьезно отстают.
Сейчас необходимо договориться о справедливой для аграриев цене на зерно.
— Что касается открытия интервенций, в СФО есть большие запасы зерна, оставшиеся с прошлого, также урожайного года. Об этом прекрасно осведомлены те, кто скупает его у аграриев. Это можно назвать своего рода спекуляцией, но как бы то ни было, запасы на интервенционных складах играют свою роль, — поясняет Анатолий Куценко.
По его словам, аграриям нужно ориентироваться на производство пшеницы более высокого класса, а также на развитие животноводства, которое также является рынком сбыта зерна. Так, в Омской области фермеры несколько лет назад избавлялись от поголовья скота, получая прибыль от продажи пшеницы. Но в любом случае сейчас необходимо договориться о справедливой для аграриев цене на зерно.