Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
7 неловких вопросов сексологу
Мнение: почему России необходимо новое государство
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Просьбу Украины к Канаде в соцсетях высмеяли словами Матроскина
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
21:50 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирской области могут объявить ЧС из-за небывалого урожая

Сельхозпроизводители Новосибирской области свое положение иначе как катастрофическим не называют.

Источник: РИА "Новости"

При себестоимости производства одной тонны пшеницы примерно в 7−8 тысяч рублей ее закупочные цены второй месяц держатся на уровне 4,5 тысячи. В регионе уверены, что даже зерновые интервенции не смогут кардинально повлиять на цены. В понедельник в Новосибирске прошло специальное заседание оперативного штаба Минсельхоза России.

— Пора объявить ЧС из-за ситуации на зерновом рынке, — уверен председатель совета крестьянско-фермерских хозяйств Новосибирской области Юрий Шелудяков. — Это позволит запустить процесс по реструктуризации долгов — такие условия прописаны даже в договорах с банками. Хозяйства при существующих ценах несут большие убытки, им просто нечем рассчитываться по кредитам. На большинстве предприятий нет своих сушилок, они вынуждены сбывать зерно в кратчайшие сроки по бросовым ценам.

Первый заместитель главы ведомства Джамбулат Хатуов говорит о том, что не стоит связывать с негативной ситуацией рекордные урожаи в стране — более 120 миллионов тонн зерна. По его словам, причина возникшей проблемы в неготовности самих сельхозпроизводителей, ориентированных на внутренний рынок, а также экспортеров к системной работе по сбыту урожая за рубеж. И быстрых решений крестьянам не обещают.

— Об экспорте нужно думать не в течение трех дней, к этому нужно готовиться, планировать. Заявки по поставкам вагонов должны подаваться в мае, когда формируется план экспорта. В пожарном режиме решать этот вопрос неправильно, — отметил Джамбулат Хатуов.

В свою очередь министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин заметил, что в регионе позже остальных заканчивается уборка урожая, к тому моменту вагоны, которые могли бы увезти новосибирское зерно, находятся уже в западной части страны.

Раньше вопрос предоставления вагонов решался за десять дней. В то же время, чтобы оставаться рентабельным и на внутреннем рынке, по мнению директора департамента регулирования рынка агропромышленного комплекса России Анатолия Куценко, предприятия должны ориентироваться на переработку. Сегодня мукомольное и крупяное производства развиты в Алтайском крае, остальные регионы Сибири серьезно отстают.

Сейчас необходимо договориться о справедливой для аграриев цене на зерно.

— Что касается открытия интервенций, в СФО есть большие запасы зерна, оставшиеся с прошлого, также урожайного года. Об этом прекрасно осведомлены те, кто скупает его у аграриев. Это можно назвать своего рода спекуляцией, но как бы то ни было, запасы на интервенционных складах играют свою роль, — поясняет Анатолий Куценко.

По его словам, аграриям нужно ориентироваться на производство пшеницы более высокого класса, а также на развитие животноводства, которое также является рынком сбыта зерна. Так, в Омской области фермеры несколько лет назад избавлялись от поголовья скота, получая прибыль от продажи пшеницы. Но в любом случае сейчас необходимо договориться о справедливой для аграриев цене на зерно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На юбилейном "Дакаре" российские гонщики покажут новый грузовик
ФАС признала авиаперевозки по России убыточными
МОК предъявил Зайцевой обвинения в манипуляциях с пробами
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
В Думе предложили запретить проводить газ в новостройках
Собчак поддержала предложение об объединении оппозиции
Офшоры в графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
США показали видео появления у берегов Кореи трех авианосцев
Facebook забанил открытки с «непотребной» птичкой
Спорт
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании После поражения от Аргентины сборная России попробует обыграть испанцев в Петербурге
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь