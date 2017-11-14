Татарстан стал лидером рейтинга по реализации проекта формирования комфортной среды в регионах РФ

Источник: ИА Татар-информ

В тройке лидеров — Татарстан, Калужская область и Чечня. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на обучающем семинаре по вопросам ЖКХ и городской среды, сообщается на сайте министерства.

Регионы оцениваются по таким критериям, как соблюдение сроков принятия нормативной базы, количество форм вовлечения граждан, работа в государственной информационной системе ЖКХ, количество завершенных работ по благоустройству и прочее.

В ведомственном рейтинге Татарстан набрал 68 баллов из 77 возможных, Калужская область и Чечня — 67 и 66 баллов соответственно.

«За предстоящие пять лет мы должны навести порядок во всех наших муниципалитетах, сделать существенный шаг вперед в части визуального облика наших городов. Нам нужно выстроить эффективную работу по приведению в порядок и отвечающих современным требованиям общественных пространств и дворов. Причем все это — вместе с самими жителями и собственниками недвижимости», — отметил Мень на обучающем семинаре.