В Калининграде под дождем укладывают асфальт на Деревянном мосту

Напомним, Деревянный мост планируется открыть для движения транспорта в среду, 15 ноября. При этом, как сказал глава МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов, после открытия движения работы планируется продолжить.

«15 ноября не все работы будут закончены. Ещё будут монтироваться рамы красивые для поддержки проводов, сами троллейные линии будут монтироваться. Да, будем максимально использовать вечернее и ночное время, а движение будет открыто», — сообщил он. Полностью завершить работы на мосту планируется к 15 декабря. До этого для пешеходов будет открыта только одна сторона.