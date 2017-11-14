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10:09 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде под дождем укладывают асфальт на Деревянном мосту

В Калининграде в понедельник вечером дорожные рабочие укладывали асфальт на Деревянном мосту, который ведет на Остров с Московского проспекта.

Источник: Новый Калининград

Как передает корреспондент «Нового Калининграда», работа шла активно, асфальт укладывали под дождем несколько человек, работал автомобильный каток.

Напомним, Деревянный мост планируется открыть для движения транспорта в среду, 15 ноября. При этом, как сказал глава МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов, после открытия движения работы планируется продолжить.

«15 ноября не все работы будут закончены. Ещё будут монтироваться рамы красивые для поддержки проводов, сами троллейные линии будут монтироваться. Да, будем максимально использовать вечернее и ночное время, а движение будет открыто», — сообщил он. Полностью завершить работы на мосту планируется к 15 декабря. До этого для пешеходов будет открыта только одна сторона.

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