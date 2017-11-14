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09:20 (мск), источник: РИАЦ

С рынка «Петровский» убрано более половины нелегальных торговых объектов

Таков результат работы, проведенной за минувшие выходные.

Источник: РИАЦ

Демонтаж в субботу и воскресенье вели предприниматели за свой счет: подчиняясь законным требованиям администрации Советского района, продавцы вывезли с территории базара, организованного ООО «Альбатрос», свои павильоны и оборудование.

Половина торговавших на этой площадке уже «переселилась» на официальные, а главное, удобные и отвечающие требованиям безопасности рынки: кто-то перебрался на ярмарку, располагающуюся в ста метрах от этой — на ул. Панфиловской. Здесь уже работают 17 хозяйствующих субъектов, которые раньше вели предпринимательскую деятельность на территории «Петровского» рынка. Остальные выбрали другие торговые площадки района.

Демонтаж павильонов на «Петровском» и переезд продавцов на другие ярмарки связан с тем, что работал базар от ООО «Альбатрос» нелегально. Это доказал суд определением от 8 ноября 2017 года: документ отменил наложенные ранее обеспечительные меры. Сами тяжбы длились месяцами: предприниматели знали, что дело может закончиться именно принудительным выселением. И в минувшую пятницу, 10 ноября, администрация района предупредила предпринимателей о своем намерении выполнить требования закона. Коммерсанты, убедившись в том, что власть уже не уговаривает, а применяет меры, попросили о двухдневной отсрочке: за выходные продавцы пообещали убрать свое имущество. Районная администрация пошла людям навстречу, но с условием сделать все до 13 ноября.

За субботу и воскресенье с территории нелегального рынка ООО «Альбатрос» практически все предприниматели освободили незаконные постройки, половина собственников добровольно демонтировала павильоны. Но работа продолжается — за процессом следят районные власти.

В качестве альтернативы хозяйствующим субъектам еще летом предлагались различные варианты для ведения бизнеса: у предпринимателей была возможность перейти на расположенные на территории района рынки, ярмарки и торговые комплексы. Свой выбор сделали 17 предпринимателей: они перешли с рынка ООО «Альбатрос» перешли на расположенную в ста метрах новую ярмарку, из них четверо на днях заключили договоры аренды на этой площадке.

Рынок на ул. Панфиловской открылся в начале ноября. Его общая площадь составляет 2500 квадратных метров. На территории торговой площадки установлены 30 павильонов, площадь каждого из них — 12 квадратных метров. Ряд строений, по просьбе предпринимателей, объединены в одну галерею.

— На сегодняшний день у нас заключены договоры с 27 хозяйствующими субъектами, которые заняли все 30 торговых мест, — рассказала директор ООО «Ярмарки Волгограда» Ирина Шаболдина. — Для них созданы комфортные условия: торговые павильоны выполнены в едином архитектурном стиле. Стены павильонов обшиты экологически чистыми материалами, предусмотрено электрооборудование, имеются приборы учета, установлены современные стеклопакеты и входные двери. В каждом павильоне есть санузлы, имеются первичные средства пожаротушения. Сейчас мы занимаемся разработкой вывесок для каждого павильона, в зависимости от вида реализуемой продукции — все они также будут выполнены в единой концепции.

Сейчас завершается работа по организации ветсанлаборатории. В планах администрации рынка — благоустройство арки возле здания районного отделения полиции: торговая площадка должна иметь вход не только с улицы Панфиловской, но и с проспекта Университетского.

Другая часть предпринимателей, торговавших на ООО «Альбатрос», выбрали ТК «СМАЛС»: здесь в этом году тоже открылась ярмарка. Всего на территории Советского района в текущем году появились четыре новые площадки, в том числе в пос. Горьковском и у поворота на поселок Горный.

Рынки, которые открываются на территории Волгограда, отвечают всем современным требованиям. Напомним, что в 2017 году в Волгоградской области увеличен срок работы сельскохозяйственных ярмарок — с 1 апреля по 30 ноября, а срок действия договора на их организацию — до трех лет. Организаторы ярмарок обязаны обеспечивать площадки твердым покрытием, санузлами, местами сбора отходов, а также контрольными весами, аптечками и пр. За контролем качества продукции должна следить ветсанлаборатория.

Развитие ярмарочной торговли — одна из действенных форм поддержки местного производителя: в этом случае у предпринимателей появляется возможность реализовать свой товар без посредников, а у покупателей — приобрести свежую продукцию по оптимальным ценам.

Всего в городе под ярмарочную торговлю отведены 29 мест, из них 18 — на муниципальных земельных участках, 11 — на частных. Этой осенью в Волгограде функционируют 13 сельскохозяйственных и универсальных ярмарок, из них пять открылись в этом году на территории Кировского, Советского и Краснооктябрьского района. Свободные торговые места способны предложить и торговых площадки других районов города: на территории областного центра работают семь рынков и 23 торговых комплекса рыночного типа.

Именно столько включено в официальный реестр, то есть осуществляют легальную деятельность, а.

надзорные органы постоянно их контролируют с целью недопущения распространения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию людей.

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