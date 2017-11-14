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10:17 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде построят белорусский квартал

Белорусский квартал может быть построен в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

По словам губернатора Антона Алиханова, для строительства белорусского квартала в областном центре может быть выделен участок со всеми коммуникациями. Руководство области заинтересовано в участии белорусских специалистов и в других масштабных строительных проектах, подчеркнул глава региона. Особенно востребована помощь Белоруссии в подготовке Калининграда к ЧМ-2018.

Калининградская область также заинтересована сотрудничать с Белоруссией в туристической отрасли. В частности, рассматривается возможность развивать авиасообщение.

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