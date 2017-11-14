Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
Просьбу Украины к Канаде в соцсетях высмеяли словами Матроскина
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
07:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В новом году из Уфы в Шарджу будут летать чартеры

УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Со 2 января 2018 года будут запущены чартерные рейсы из столицы Башкортостана в Шарджу — третий по величине город в ОАЭ, сообщили в пресс-центре международного аэропорта «Уфа».

Рейсы в этот эмират будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и пятницам. Обратно — в среду и субботу. Программа полетов запланирована до 23 марта.

Вылет из Уфы предполагается в 15:25, прибытие в Шарджу ожидается в 19:25. Для каждого аэропорта указано местное время, время полета составит пять часов. На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать самолет Boeing 737−800 вместимостью 189 пассажирских мест.

Чартеры запускает авиакомпания «Россия» совместно с туроператором «Библио глобус».

Как сообщал «Башинформ» из аэропорта «Уфа» в Арабские Эмираты в рамках осенне-зимнего расписания еженедельно отправляются семь рейсов в Дубай, которые осуществляют авиакомпании «Флай Дубай» (по вторникам, четвергам, субботам), «Уральские авиалинии» (по четвергам и воскресеньям), «Азур Эйр» (по средам и субботам).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
Кадыров поблагодарил военных за эвакуацию россиянок из Сирии
Сборная Италии пропустит чемпионат мира в России
Пентагон: вывод войск из Сирии зависит от переговоров в Женеве
Офшоры в графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без ЧМ Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь