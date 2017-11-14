В новом году из Уфы в Шарджу будут летать чартеры
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Со 2 января 2018 года будут запущены чартерные рейсы из столицы Башкортостана в Шарджу — третий по величине город в ОАЭ, сообщили в
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Со 2 января 2018 года будут запущены чартерные рейсы из столицы Башкортостана в Шарджу — третий по величине город в ОАЭ, сообщили в
Рейсы в этот эмират будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и пятницам. Обратно — в среду и субботу. Программа полетов запланирована до 23 марта.
Вылет из Уфы предполагается в 15:25, прибытие в Шарджу ожидается в 19:25. Для каждого аэропорта указано местное время, время полета составит пять часов. На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать самолет Boeing 737−800 вместимостью 189 пассажирских мест.
Чартеры запускает авиакомпания «Россия» совместно с туроператором «Библио глобус».
Как сообщал «Башинформ» из аэропорта «Уфа» в Арабские Эмираты в рамках