В новом году из Уфы в Шарджу будут летать чартеры

Рейсы в этот эмират будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и пятницам. Обратно — в среду и субботу. Программа полетов запланирована до 23 марта.

Вылет из Уфы предполагается в 15:25, прибытие в Шарджу ожидается в 19:25. Для каждого аэропорта указано местное время, время полета составит пять часов. На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать самолет Boeing 737−800 вместимостью 189 пассажирских мест.

Чартеры запускает авиакомпания «Россия» совместно с туроператором «Библио глобус».