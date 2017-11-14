Десятки молодых семей осчастливили во Владивостоке

В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014−2019 годы общая сумма выплат составила более 72 миллионов рублей.

Напомним, в этом году свидетельства о праве на социальную выплату получили уже более ста молодых семей. До конца текущего года семьи получат от 611 тысяч до 1 миллиона 528 тысяч рублей в зависимости от состава семьи.