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03:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Десятки молодых семей осчастливили во Владивостоке

Выплаты на приобретение жилья или его строительство получили 76 молодых семей Владивостока, об этом «Deita. ru» рассказали в городской администрации.

Источник: Reuters

В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014−2019 годы общая сумма выплат составила более 72 миллионов рублей.

Напомним, в этом году свидетельства о праве на социальную выплату получили уже более ста молодых семей. До конца текущего года семьи получат от 611 тысяч до 1 миллиона 528 тысяч рублей в зависимости от состава семьи.

Таисия Масина.

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