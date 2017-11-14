На главную новогоднюю елку Комсомольска-на-Амуре потратят более 2 млн рублей

На елку собираются потратить 2,3 млн рублей. Из них 1 млн 771 тысяча рублей уйдет на то, чтобы привести в порядок старый каркас, установить его, подключить световое оборудование и залить ледовое основание. Еще 556 тысяч рублей выделят на деревья, из которых составят главную новогоднюю елку Комсомольска. Всего потребуется 360 елей, пихт, лиственниц или сосен высотой от 2,5 до 5,5 метров.