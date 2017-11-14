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03:41 (мск), источник: Губерния онлайн

На главную новогоднюю елку Комсомольска-на-Амуре потратят более 2 млн рублей

Управление внешнего благоустройства администрации Комсомольска объявило несколько новогодних аукционов. Все украшения закупаются для площади Юности, где традиционно проходят главные новогодние празднования, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

На елку собираются потратить 2,3 млн рублей. Из них 1 млн 771 тысяча рублей уйдет на то, чтобы привести в порядок старый каркас, установить его, подключить световое оборудование и залить ледовое основание. Еще 556 тысяч рублей выделят на деревья, из которых составят главную новогоднюю елку Комсомольска. Всего потребуется 360 елей, пихт, лиственниц или сосен высотой от 2,5 до 5,5 метров.

Кроме того, на площади появятся световые панно, символы наступающего года, подсвеченные фигуры и сетка, имитирующая звездное небо. Световое оформление обойдется в 1 млн 145 тысяч рублей. И 1 млн 164 тысячи рублей потребуется на ремонт, монтаж и обслуживание качелей, горок и других декоративных элементов. На праздничный салют выделят около 400 тысяч рублей.

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