Энергетику ждут серьезные изменения на Дальнем Востоке

Источник: ДЕЙТА

Среди присутствующих на совещании были и представители филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

В обсуждении результатов деятельности федеральной антимонопольной службы приняли участие представители коммерческих предприятий и общественных организаций, надзорных и контрольных органов местного самоуправления, отраслевых ассоциаций, активная общественность региона, которые смогли задать руководителям ФАС свои вопросы. Среди них — вопросы, касающиеся тарифообразования в топливно-энергетическом комплексе, основания для внесения контрагента в действующий реестр недобросовестных поставщиков, а также оправданность принятых в конце 2011 года поправок в постановление правительство РФ № 861 от 24.12.2004 г. о правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии, которыми ввелась льготная стоимость подключения, равная 550 рублям.

Отвечая на последний вопрос, заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский отметил, что на сегодняшний день данная норма требует пересмотра. Кроме этого, в ближайшее время необходимо выработать кардинально иной подход к формированию ставки за технологическое присоединение к инженерным сетям в целом.

«Не совсем честная ситуация складывается в отношении электросетевых компаний, тратящих миллионы на строительство новых линий электропередачи, в то время как заявитель, оплачивая всего 550 рублей, в ряде случаев не исполняет свои обязательства по заключенному ранее договору и не принимает мощность. Неверно, когда прокладка сетей к земельному участку превышает в десятки раз стоимость земли и расположенного здесь дома», — отмечает представитель антимонопольной службы.

В завершении встречи Сергей Пузыревский поблагодарил хабаровчан за активное участие, пообещав решение всех озвученных проблем взять под личный контроль.