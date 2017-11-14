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08:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Названы причины «зернового коллапса» в Новосибирской области

Рекордный урожай собрала Новосибирская область в этом году. Теперь главное как и кому продать зерно — тарифы на перевозку высокие, вагонов не хватает. Сегодня из Москвы прилетел замминистра сельского хозяйства страны, чтобы помочь решить эти проблемы.

Источник: Вести - Новосибирск

Машины с зерном нового урожая на Евсинский элеватор подъезжают одна за другой. Это зерно — из Каргатского района. Не близко. Но на многих элеваторах свободных мощностей нет вовсе. Здесь еще есть резервы. Большой аграрный холдинг, в который входит зернохранилище, вывозит сырье и за рубеж. Но сегодня — признался руководитель предприятия заместителю министра сельского хозяйства страны — поставки буксуют.

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У более мелких новосибирских сельхозпредприятий и самих контрактов на поставку зерна за рубеж нет. Обычно пшеницу продавали только на внутреннем рынке. В этом году в России собрали большой урожай и цены на зерно в стране сильно упали. После обращения в федеральный центр исполняющего обязанности губернатора Андрея Травникова в Новосибирске замминистра сельского хозяйства страны проводит заседание регионального штаба, чтобы принять решение — как государство может вмешаться в ситуацию на зерновом рынке.

Джамбулат Хатуов, Заместитель министра сельского хозяйства РФ: «Позиция руководителя региона она правильная. И позиция Андрей Александровича, который в ближайшее время будет встречаться с министром сельского хозяйства. У вашего региона есть колоссальные резервы роста внутреннего рынка. И у вас есть масштабные инвестиционные проекты и мы понимаем, что в ближайшее время они тоже будут положительно влиять на рынок зерна».

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