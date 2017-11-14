Выручка Beeline в Узбекистане в III кв. составила $130 млн

Источник: Uzdaily.uz

При этом выручка компании в январе-сентябре 2017 года составил $436 млн, что на 12,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года.

При этом выручка компании в сумах выросла в январе-сентябре 2017 года выросла на 18,3% до 1,71 трлнсумов и в третьем квартале — на 24,4% до 625 млрдсумов.

Выручка в сегменте мобильных услуг составила $129 млн в третьем квартале 2017 года против $168 млн за тот же период 2016 года.

Выручка от услуг передачи данных отчетном периоде составила $36,9 млн против $37,3 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Показатель EBITDA (операционная прибыль до вычета износа основных средств, амортизации нематериальных активов и убытков, связанных с обесцениванием активов) в Узбекистане в третьем квартале 2017 года составил $66 млн., что на 30,9% меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года. связанных с обесцениванием активов) в Узбекистане в третьем квартале 2017 года составил $66 млн, что на 21,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом маржинальность операций снизилась с 96% до 67% по итогам третьего квартала 2017 года. В январе-сентябре этот показатель снизился с 290% до 228%.

Абонентская база Beeline в Узбекистане по итогам первого полугодия 2017 года составила 9,5 млн человек, что на 0,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года. При этом услугами передачи данных пользуются 4,7 млн человек по итогам третьего квартала 2017 года против 4,5 млн за тот же период 2016 года (+5,1%).

Средний счет на одного абонента мобильной связи за месяц (показатель ARPU) составил $4,5 по итогам января-сентября 2017 года против $5,9 за тот же период 2016 года.