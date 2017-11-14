Выручка Beeline в Узбекистане в III кв. составила $130 млн
Выручка Beeline в Узбекистане по итогам третьего квартала 2017 года снизилась на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 годом — до $130 млн. Об этом сообщает компания VEON.
Выручка Beeline в Узбекистане по итогам третьего квартала 2017 года снизилась на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 годом — до $130 млн. Об этом сообщает компания VEON.
При этом выручка компании в
При этом выручка компании в сумах выросла в
Выручка в сегменте мобильных услуг составила $129 млн в третьем квартале 2017 года против $168 млн за тот же период 2016 года.
Выручка от услуг передачи данных отчетном периоде составила $36,9 млн против $37,3 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Показатель EBITDA (операционная прибыль до вычета износа основных средств, амортизации нематериальных активов и убытков, связанных с обесцениванием активов) в Узбекистане в третьем квартале 2017 года составил $66 млн., что на 30,9% меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года. связанных с обесцениванием активов) в Узбекистане в третьем квартале 2017 года составил $66 млн, что на 21,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
При этом маржинальность операций снизилась с 96% до 67% по итогам третьего квартала 2017 года. В
Абонентская база Beeline в Узбекистане по итогам первого полугодия 2017 года составила 9,5 млн человек, что на 0,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года. При этом услугами передачи данных пользуются 4,7 млн человек по итогам третьего квартала 2017 года против 4,5 млн за тот же период 2016 года (+5,1%).
Средний счет на одного абонента мобильной связи за месяц (показатель ARPU) составил $4,5 по итогам
Показатель MOU (количество использованных минут на одного абонента в месяц) — 581 минут по итогам третьего квартала 2017 года по сравнению с 580 минут за тот же период 2016 года.