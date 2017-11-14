АБР в 2018—2020 гг. предоставит Узбекистану средства на $2,29 млрд
Азиатский банк развития (АБР) в 2018—2020 годах планирует выделить Узбекистану кредиты в объеме $2,29 млрд.
Азиатский банк развития (АБР) в 2018—2020 годах планирует выделить Узбекистану кредиты в объеме $2,29 млрд.
АБР принял
Согласно плану, АБР намерен предоставить кредиты в размере $1,54 млрд. из обычных капитальных ресурсов и $750 млн из льготных средств Азиатского фонда развития.
В частности, АБР выделит $750 млн на модернизацию энергетического сектора Узбекистана, включая на реконструкцию тепловых и гидроэлектростанций, а также линий электропередачи.
Еще $793 млн. будут направлены на строительство транспортной инфраструктуры и систем водоснабжения.
Для развития сельского хозяйства и сельского развития банк планирует предоставить $400 млн. АБР намерен выделить $45 млн на развитие сфере здравоохранения и $400 млн на поддержку и развитие финансового сектора.
Также АБР может предоставить Узбекистану дополнительные средства на сумму $660 млн на реализацию проектов в сферах энергетики и финансов, а также водоснабжения.