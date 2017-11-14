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07:10 (мск), источник: Uzdaily.uz

АБР в 2018—2020 гг. предоставит Узбекистану средства на $2,29 млрд

Азиатский банк развития (АБР) в 2018—2020 годах планирует выделить Узбекистану кредиты в объеме $2,29 млрд.

Источник: Uzdaily.uz

АБР принял бизнес-план для Узбекистана, который рассчитан на 2018−2020 годы.

Согласно плану, АБР намерен предоставить кредиты в размере $1,54 млрд. из обычных капитальных ресурсов и $750 млн из льготных средств Азиатского фонда развития.

В частности, АБР выделит $750 млн на модернизацию энергетического сектора Узбекистана, включая на реконструкцию тепловых и гидроэлектростанций, а также линий электропередачи.

Еще $793 млн. будут направлены на строительство транспортной инфраструктуры и систем водоснабжения.

Для развития сельского хозяйства и сельского развития банк планирует предоставить $400 млн. АБР намерен выделить $45 млн на развитие сфере здравоохранения и $400 млн на поддержку и развитие финансового сектора.

Также АБР может предоставить Узбекистану дополнительные средства на сумму $660 млн на реализацию проектов в сферах энергетики и финансов, а также водоснабжения.

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