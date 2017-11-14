Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
Почему грипп непобедим
Первая работа, с которой Путин начал свой трудовой путь
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: на Украине заявили о возможном расстреле украинцев
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
16Обрушение жилого дома в Ижевске
08:22 (мск), источник: Forbes.kz

Представитель властей РК купил в Париже квартиру за 65 млн евро

Официальный представитель правительства Казахстана купил роскошную квартиру в Париже площадью около 13 тыс. квадратных футов (1200 кв. метров) с высоким уровнем безопасности за 65 млн евро ($75,8 млн). О сделке сообщил сайт агентства элитной недвижимости Mansion Global.

Источник: Forbes.kz

По информации ресурса, дорогостоящие апартаменты расположены на изысканной авеню Монтень в так называемом «золотом треугольнике» Парижа, всего в минуте ходьбы от Елисейских полей.

На авеню Монтень, которая входит в число самых дорогих улиц мира по стоимости недвижимости, расположены многие магазины люксовых брендов.

Квартира продавалась по внерыночной сделке, которую проводил Игнас Мювиссен, бельгийский риелтор, чьё московское агентство недвижимости представляет продавцов и покупателей из России и бывших советских республик.

— Продавец, глава российской инвестиционной компании, объединил в здании полдюжины квартир, — сказал Мювиссен.

Из комбинированных апартаментов открывается прекрасный вид на историческую Plaza Athénée, знаменитую гостиницу, где номера стоят $20 тыс. за ночь.

— Продавец начал продавать дом только три месяца назад за 75 млн евро ($87,5 млн), — добавил Игнас Мювиссен.

Апартаменты площадью 1200 кв. метров (12 900 квадратных футов) имеют пять спален, пять ванных комнат, спа-зону и отдельное крыло для персонала.

Но основным критерием покупки для казахстанского должностного лица был высокий уровень безопасности, в том числе специальное убежище площадью 55 кв. метров, пуленепробиваемые окна и отдельные помещения для сотрудников службы безопасности.

— Это уникальная квартира, — сказал Мювиссен, добавив, что редко можно найти французский дом с таким уровнем защиты.

Риелтор отказался назвать имена продавца и покупателя, но сказал, что в этом году эта сделка по недвижимости является самой дорогой в ​​городе, что издание Mansion Global не смогло самостоятельно проверить.

В прошедшем году премиальная недвижимость в «Городе огней» стала пользоваться спросом. Согласно данным глобальной риелторской компании Knight Frank, цены на люксовые апартаменты выросли на 11,3% за последние 12 месяцев.

По данным Knight Frank, цены на премиальную недвижимость в настоящее время составляют около 18 тыс. евро ($21 тыс.) за квадратный метр. Эта сделка прошла по цене в три раза выше.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Нацбанк РК: действия главы СК "Салем" не соответствуют закону
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
Кадыров поблагодарил военных за эвакуацию россиянок из Сирии
Мэй назвала действия России «угрозой международному порядку»
Пентагон: вывод войск из Сирии зависит от переговоров в Женеве
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без ЧМ Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь