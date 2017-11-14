Представитель властей РК купил в Париже квартиру за 65 млн евро

Источник: Forbes.kz

По информации ресурса, дорогостоящие апартаменты расположены на изысканной авеню Монтень в так называемом «золотом треугольнике» Парижа, всего в минуте ходьбы от Елисейских полей.

На авеню Монтень, которая входит в число самых дорогих улиц мира по стоимости недвижимости, расположены многие магазины люксовых брендов.

Квартира продавалась по внерыночной сделке, которую проводил Игнас Мювиссен, бельгийский риелтор, чьё московское агентство недвижимости представляет продавцов и покупателей из России и бывших советских республик.

— Продавец, глава российской инвестиционной компании, объединил в здании полдюжины квартир, — сказал Мювиссен.

Из комбинированных апартаментов открывается прекрасный вид на историческую Plaza Athénée, знаменитую гостиницу, где номера стоят $20 тыс. за ночь.

— Продавец начал продавать дом только три месяца назад за 75 млн евро ($87,5 млн), — добавил Игнас Мювиссен.

Апартаменты площадью 1200 кв. метров (12 900 квадратных футов) имеют пять спален, пять ванных комнат, спа-зону и отдельное крыло для персонала.

Но основным критерием покупки для казахстанского должностного лица был высокий уровень безопасности, в том числе специальное убежище площадью 55 кв. метров, пуленепробиваемые окна и отдельные помещения для сотрудников службы безопасности.

— Это уникальная квартира, — сказал Мювиссен, добавив, что редко можно найти французский дом с таким уровнем защиты.

Риелтор отказался назвать имена продавца и покупателя, но сказал, что в этом году эта сделка по недвижимости является самой дорогой в ​​городе, что издание Mansion Global не смогло самостоятельно проверить.

В прошедшем году премиальная недвижимость в «Городе огней» стала пользоваться спросом. Согласно данным глобальной риелторской компании Knight Frank, цены на люксовые апартаменты выросли на 11,3% за последние 12 месяцев.