Власти Иркутска пожаловались в СКР на действия строительной компании
При строительстве жилых домов были нарушены нормы градостроительного законодательства.
При строительстве жилых домов были нарушены нормы градостроительного законодательства.
Администрация Иркутска обратилась в Следственное управление СК РФ по Иркутской области, заявив о мошеннических действиях руководства компании «Сибкомплектмонтаж» при исполнении обязательств по договору о развитии застроенной территории на улице Пискунова, где возводится жилой комплекс «Высота». Об этом сообщает
Заместитель мэра — руководитель аппарата администрации Маргарита Ли сообщила, что при строительстве жилых домов ЖК «Высота» были нарушены нормы градостроительного законодательства. В частности, отсутствуют двойные тамбуры, не соблюдены условия по обеспечению требований пожарной безопасности, вентиляции и др. В связи с этим прокуратура Иркутской области направила мэрии предостережение о недопустимости выдачи ООО «СК Высота» разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до момента устранения выявленных нарушений.
Согласно генеральному плану города, спорная территория является частью транспортной схемы по расширению улицы Пискунова, которая имеет статус магистральной с беспрерывным движением. В соответствии с договором между администрацией Иркутска и ООО «Сибкомплектмонтаж», застройщик взял на себя обязательства по расселению жителей 16 аварийных домов.
17 августа 2017 года руководитель
По данным администрации, первый этап расселения аварийного жилья должен был завершиться до декабря 2017. Срок окончательного расселения — сентябрь 2018 года.