В топ-5 регионов с самой низкой инфляцией попала НСО

«Самая низкая инфляция в Ненецком автономном округе — всего 1,2%. Следом идут Пензенская, Новосибирская и Омская области, а также Чувашия, — сообщают “Известия”. — Рост потребительских цен в этих субъектах не превысил и 1,4%. Выше 4% инфляция держится только в Ханты-Мансийске, Якутии и Калуге».

Высокую инфляцию в этих регионах эксперты связывают с тем, что доходы населения там больше, чем в остальных субъектах, что стимулирует траты. Потребительские цены растут медленнее, чем планировал Центральный банк. Минэкономразвития в своей последней «Картине инфляции» отмечает, что количество регионов, в которых по итогам октября инфляция снизилась до уровня 4% или ниже, увеличилось до 82. Это максимум за все время наблюдения.

По данным Росстата на август 2017 года, самая высокая средняя начисленная заработная плата — в Чукотском АО (85 тысяч рублей), Ямало-Ненецком (83 тысячи рублей), Ненецком АО (69 тысяч рублей), Магаданской области (67,7 тысячи рублей) и на Сахалине (66,6 тысячи рублей). При этом средняя зарплата по России — 37 тысяч рублей.