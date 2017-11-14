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08:12 (мск), источник: VN.ru

В топ-5 регионов с самой низкой инфляцией попала НСО

В 82 субъектах России рост потребительских цен не превысил четырех процентов. Об этом говорится в «Картине инфляции» Минэкономразвития. По оценке ведомства, это рекордный показатель.

«Самая низкая инфляция в Ненецком автономном округе — всего 1,2%. Следом идут Пензенская, Новосибирская и Омская области, а также Чувашия, — сообщают “Известия”. —  Рост потребительских цен в этих субъектах не превысил и 1,4%. Выше 4% инфляция держится только в Ханты-Мансийске, Якутии и Калуге».

Высокую инфляцию в этих регионах эксперты связывают с тем, что доходы населения там больше, чем в остальных субъектах, что стимулирует траты. Потребительские цены растут медленнее, чем планировал Центральный банк. Минэкономразвития в своей последней «Картине инфляции» отмечает, что количество регионов, в которых по итогам октября инфляция снизилась до уровня 4% или ниже, увеличилось до 82. Это максимум за все время наблюдения.

По данным Росстата на август 2017 года, самая высокая средняя начисленная заработная плата — в Чукотском АО (85 тысяч рублей), Ямало-Ненецком (83 тысячи рублей), Ненецком АО (69 тысяч рублей), Магаданской области (67,7 тысячи рублей) и на Сахалине (66,6 тысячи рублей). При этом средняя зарплата по России — 37 тысяч рублей.

Отмечается, что на рекордное замедление инфляции в этом году, помимо умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, повлиял рекордный урожай зерна и укрепление рубля. Как добавили VN.ru в Новосибирскстате, в октябре 2017 года цены на потребительском рынке снизились на 0,2% по сравнению с сентябрем.

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