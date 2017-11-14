В топ-5 регионов с самой низкой инфляцией попала НСО
В 82 субъектах России рост потребительских цен не превысил четырех процентов. Об этом говорится в «Картине инфляции» Минэкономразвития. По оценке ведомства, это рекордный показатель.
В 82 субъектах России рост потребительских цен не превысил четырех процентов. Об этом говорится в «Картине инфляции» Минэкономразвития. По оценке ведомства, это рекордный показатель.
«Самая низкая инфляция в Ненецком автономном округе — всего 1,2%. Следом идут Пензенская, Новосибирская и Омская области, а также Чувашия, — сообщают “Известия”. — Рост потребительских цен в этих субъектах не превысил и 1,4%. Выше 4% инфляция держится только в
Высокую инфляцию в этих регионах эксперты связывают с тем, что доходы населения там больше, чем в остальных субъектах, что стимулирует траты. Потребительские цены растут медленнее, чем планировал Центральный банк. Минэкономразвития в своей последней «Картине инфляции» отмечает, что количество регионов, в которых по итогам октября инфляция снизилась до уровня 4% или ниже, увеличилось до 82. Это максимум за все время наблюдения.
По данным Росстата на август 2017 года, самая высокая средняя начисленная заработная плата — в Чукотском АО (85 тысяч рублей),
Отмечается, что на рекордное замедление инфляции в этом году, помимо умеренно жесткой