Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске на две недели перекрыли улицу Депутатскую, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Движение ограничивается в сторону улицы Красный проспект около Оперного театра. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы. Закончить работы планируют 27 ноября.

Объезд доступен по улицам Ядринцевская, Семьи Шамшиных, Максима Горького, Серебренниковская и Мичурина.

Источник: Вести - Новосибирск