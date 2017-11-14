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07:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске на две недели перекрыли улицу Депутатскую

Движение транспорта закрывается около Оперного театра, об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске на две недели перекрыли улицу Депутатскую, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Движение ограничивается в сторону улицы Красный проспект около Оперного театра. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы. Закончить работы планируют 27 ноября.

Объезд доступен по улицам Ядринцевская, Семьи Шамшиных, Максима Горького, Серебренниковская и Мичурина.

Источник: Вести - Новосибирск

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в муниципалитете.

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