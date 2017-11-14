В Новосибирске на две недели перекрыли улицу Депутатскую
Движение транспорта закрывается около Оперного театра, об этом сообщает
Движение транспорта закрывается около Оперного театра, об этом сообщает
В Новосибирске на две недели перекрыли улицу Депутатскую, рассказали в
Движение ограничивается в сторону улицы Красный проспект около Оперного театра. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы. Закончить работы планируют 27 ноября.
Объезд доступен по улицам Ядринцевская, Семьи Шамшиных, Максима Горького, Серебренниковская и Мичурина.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в муниципалитете.