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07:36 (мск), источник: Om1.ru

За сутки из Омска вывезли 620 кубометров снега

Уборка проводилась на улицах Рождественского, Энтузиастов, Масленникова, Омской, Жукова, Орджоникидзе, Герцена, Интернациональная, Ленина, проспектах Маркса и Космическом, и ряде других объектов.

Вчера в Омске практически весь день шел снег. Коммунальные службы выполняли все необходимые мероприятия в рамках зимнего периоду. Специалисты БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» за минувшие сутки очистили от снега 250 остановок и пешеходных переходов.

Особое внимание уделяется обработке тротуаров, пешеходных дорожек, переходов и перекрестков. Их обрабатывают противогололедными материалами. В течение 13 ноября сотрудники спецслужб израсходовали 120 тонн песко-соляной смеси и вывезли с территории города 620 кубометров снега.

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