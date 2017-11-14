За сутки из Омска вывезли 620 кубометров снега

Вчера в Омске практически весь день шел снег. Коммунальные службы выполняли все необходимые мероприятия в рамках зимнего периоду. Специалисты БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» за минувшие сутки очистили от снега 250 остановок и пешеходных переходов.