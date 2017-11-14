За сутки из Омска вывезли 620 кубометров снега
Уборка проводилась на улицах Рождественского, Энтузиастов, Масленникова, Омской, Жукова, Орджоникидзе, Герцена, Интернациональная, Ленина, проспектах Маркса и Космическом, и ряде других объектов.
Уборка проводилась на улицах Рождественского, Энтузиастов, Масленникова, Омской, Жукова, Орджоникидзе, Герцена, Интернациональная, Ленина, проспектах Маркса и Космическом, и ряде других объектов.
Вчера в Омске практически весь день шел снег. Коммунальные службы выполняли все необходимые мероприятия в рамках зимнего периоду. Специалисты БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» за минувшие сутки очистили от снега 250 остановок и пешеходных переходов.
Особое внимание уделяется обработке тротуаров, пешеходных дорожек, переходов и перекрестков. Их обрабатывают противогололедными материалами. В течение 13 ноября сотрудники спецслужб израсходовали 120 тонн