В Атырау в 2018 году построят 43 многоквартирных дома

По словам акима региона, человек, получивший квартиру по государственной программе, не должен думать о том, как сделать в ней ремонт или устранить оставленные строителями недочеты.

«Акт приема-передачи предполагает под собой окончание всех работ, без дополнительных регулировок и переделок», — сказал он в ходе инспекции жилого комплекса «Береке».

Аким отметил, что ответственные лица в первую очередь должны соблюдать культуру строительства, учитывая при возведении домов все необходимые нюансы.

В 2017 году за счет бюджетных средств построили 37 многоквартирных жилых домов общей площадью квартир 135,6 тысячи квадратных метров, или 2007 квартир, из которых введено в эксплуатацию 29 домов на 1617 квартир общей площадью 109,8 тысячи квадратных метров. Остальные 8 домов будут введены до конца текущего года.