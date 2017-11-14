В Атырау в 2018 году построят 43 многоквартирных дома
Аким Атырауской области Нурлан Ногаев проинспектировал строительство жилых многоэтажек, возводимых в микрорайонах «Береке» и «Нурсая» города Атырау, передает Zakon.kz со ссылкой на
Аким Атырауской области Нурлан Ногаев проинспектировал строительство жилых многоэтажек, возводимых в микрорайонах «Береке» и «Нурсая» города Атырау, передает Zakon.kz со ссылкой на
По словам акима региона, человек, получивший квартиру по государственной программе, не должен думать о том, как сделать в ней ремонт или устранить оставленные строителями недочеты.
«Акт
Аким отметил, что ответственные лица в первую очередь должны соблюдать культуру строительства, учитывая при возведении домов все необходимые нюансы.
В 2017 году за счет бюджетных средств построили 37 многоквартирных жилых домов общей площадью квартир 135,6 тысячи квадратных метров, или 2007 квартир, из которых введено в эксплуатацию 29 домов на 1617 квартир общей площадью 109,8 тысячи квадратных метров. Остальные 8 домов будут введены до конца текущего года.
На 2018 год для строительства в двух микрорайонах города Атырау («Береке», «Нурсая») осуществляется разработка