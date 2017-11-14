Центробанк разработал механизм для реабилитации клиентов-отказников

Источник: Reuters

Банк России и Росфинмониторинг разработали механизм, согласно которому банки смогут аннулировать сведения о клиентах-отказниках, которые попали в черный список недобросовестных пользователей из-за «технических ошибок» и «отказов по основаниям, не связанным с наличием риска отмывания денег». Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора.

В своих рекомендациях ЦБ, как уточняется в сообщении Банка России, «акцентировал внимание кредитных организаций на необходимости взвешенно использовать информацию об отказах и не допускать принятия решений об отказе по причинам, не связанным с риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Для рассмотрения жалоб клиентов на отказы в получении банковских услуг представители регулятора посоветовали банкам «определить специальное подразделение или сотрудника», которые были бы уполномочены этим заниматься.

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«Качество и эффективность реализации кредитными организациями полномочий по отказам, а также результаты рассмотрения ими связанных с этим жалоб находятся в зоне пристального внимания Банка России и учитываются регулятором при анализе деятельности банков», — отметили в регуляторе, подчеркнув, что по результатам такого анализа ЦБ также «оценивает адекватность и своевременность принятия банками решений» и «в целом делает вывод об эффективности проводимых в конкретной кредитной организации процедур внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов».