Красноярский край возьмет кредитов на 8 млрд рублей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Агентство госзаказа Красноярского края объявило восемь аукционов по поиску банковских организаций, способных выдать кредиты на общую сумму 8 млрд рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Краевые власти привлекают новые невозобновляемые кредитные линии для финансирования дефицита бюджета и погашения долгов. Срок предоставления кредитов — не более трех лет, говорится в документе. Отмечается, что источником финансирования станет краевой бюджет на 2017−2020 годы.

Заявки от банковских организаций принимаются до 29 ноября. Победителей торгов объявят 4 декабря.

Согласно законопроекту «О краевом бюджете на 2018 год», прогнозируемый общий объем доходов в регионе составит 217,5 млрд рублей. При этом объем расходов будет значительно больше — 231 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит более 13,5 млрд рублей.

По данным минфина Красноярского края на начало ноября, госдолг региона достиг 95,45 млрд рублей.