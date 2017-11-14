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07:45 (мск), источник: Tengrinews

Эксперты ухудшили прогноз цен на нефть в 2025 и в 2040 годах

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свою оценку по росту цен на нефть к 2025 году на 18 процентов, до 83 долларов за баррель, к 2040 году — на 11 процентов, до 111 долларов за баррель, следует из базового сценария ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2017 (WEO-2017), передает РИА Новости.

Источник: Tengrinews

«По сценарию New Policies Scenario (базовый сценарий WEO, учитывающий текущую энергетическую политику стран и заявленные ими планы — ред.), наибольшее снижение (оценки цен на нефть — ред.) пришлось на период до 2025 года, к которому цены на нефть вырастут до 83 долларов за баррель (по курсу доллара на конец 2016 года), а затем, до 111 долларов за баррель к 2040 году (на 18 долларов и 14 долларов за баррель ниже, чем прогноз WEO-2016)», — говорится в прогнозе.

В настоящее время нефть марки Brent торгуется вблизи 63 долларов за баррель, нефть марки WTI — вблизи 56 долларов за баррель.

Агентство отмечает, что изменения в прогнозе связаны с тремя основными факторами. Во-первых, с пересмотром в сторону повышения прогноза по извлекаемым запасам сланцевой нефти и газового конденсата в США (с 80 миллиардов баррелей до 105 миллиардов баррелей).

Во-вторых, со снижением оценки стоимости различных upstream-проектов (разработка и добыча), что означает потенциальный рост предложения на рынке нефти по более низким ценам, чем в прошлом. К примеру, по ряду таких проектов цена безубыточности за счет новых технологий и улучшения эффективности добычи снизилась до 30−50 долларов за баррель с 70−80 долларов за баррель в 2014 году.

В-третьих, с увеличением объема краткосрочных инвестиций за счет снижения времени на реализацию добывающих проектов.

Таким образом, как поясняет агентство, производителям легче быстро реагировать на растущий спрос на нефть и быстрее удовлетворять эту потребность.

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