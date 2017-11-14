Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Первая работа, с которой Путин начал свой трудовой путь
Снова о допинге: Сотникову оправдали, а лыжникам не повезло
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: на Украине заявили о возможном расстреле украинцев
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
16Обрушение жилого дома в Ижевске
08:01 (мск), источник: Om1.ru

За неделю из центра Омска убрали 65 незаконных рекламных конструкций

Очередной рейд прошел по улицам 10 лет Октября и Орджоникидзе.

В Центральном округе Омска на прошедшей неделе провели очередной рейд. Специалисты администрации округа совместно с представителями окружного дорожно-эксплуатационного участка «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» города прошлись по улицам 10 лет Октября и Орджоникидзе. За неделю здесь демонтировали сразу 65 нелегальных рекламных конструкций.

Людмила Репина, консультант отдела контроля администрации Центрального округа:

— Согласно решению Омского городского Совета существует запрет на эксплуатацию нестационарных щитовых конструкций. Для того, чтобы вернуть ликвидированный с улицы штендер, владелец может обратиться в администрацию округа и предъявить правоустанавливающие документы.

Как добавила Репина, на нарушителей в любом случае будет составлен протокол.

Так, за нарушение Правил благоустройства на физическое лицо накладывается штраф в размере от 1 000 до 5 000 рублей, на должностное лицо — от 5 000 до 20 000 рублей, на юридическое — от 10 000 рублей до 100 000 рублей.

Напомним, в 2016 году на предпринимателей за данное нарушение было составлено 527 протоколов, а за этот год уже 2 397 протоколов.

Как пояснили в Администрации Омска, контроль будет продолжен.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Временным мэром Омска станет Подгорбунских
Фролов может занять место Новоселова и стать заместителем губернатора Буркова
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
Кадыров поблагодарил военных за эвакуацию россиянок из Сирии
Мэй назвала действия России «угрозой международному порядку»
Пентагон: вывод войск из Сирии зависит от переговоров в Женеве
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без ЧМ Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь