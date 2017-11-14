За неделю из центра Омска убрали 65 незаконных рекламных конструкций
Очередной рейд прошел по улицам 10 лет Октября и Орджоникидзе.
Очередной рейд прошел по улицам 10 лет Октября и Орджоникидзе.
В Центральном округе Омска на прошедшей неделе провели очередной рейд. Специалисты администрации округа совместно с представителями окружного
Людмила Репина, консультант отдела контроля администрации Центрального округа:
— Согласно решению Омского городского Совета существует запрет на эксплуатацию нестационарных щитовых конструкций. Для того, чтобы вернуть ликвидированный с улицы штендер, владелец может обратиться в администрацию округа и предъявить правоустанавливающие документы.
Как добавила Репина, на нарушителей в любом случае будет составлен протокол.
Так, за нарушение Правил благоустройства на физическое лицо накладывается штраф в размере от 1 000 до 5 000 рублей, на должностное лицо — от 5 000 до 20 000 рублей, на юридическое — от 10 000 рублей до 100 000 рублей.
Напомним, в 2016 году на предпринимателей за данное нарушение было составлено 527 протоколов, а за этот год уже 2 397 протоколов.
Как пояснили в Администрации Омска, контроль будет продолжен.