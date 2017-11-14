За неделю из центра Омска убрали 65 незаконных рекламных конструкций

В Центральном округе Омска на прошедшей неделе провели очередной рейд. Специалисты администрации округа совместно с представителями окружного дорожно-эксплуатационного участка «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» города прошлись по улицам 10 лет Октября и Орджоникидзе. За неделю здесь демонтировали сразу 65 нелегальных рекламных конструкций.

Людмила Репина, консультант отдела контроля администрации Центрального округа:

— Согласно решению Омского городского Совета существует запрет на эксплуатацию нестационарных щитовых конструкций. Для того, чтобы вернуть ликвидированный с улицы штендер, владелец может обратиться в администрацию округа и предъявить правоустанавливающие документы.

Как добавила Репина, на нарушителей в любом случае будет составлен протокол.

Так, за нарушение Правил благоустройства на физическое лицо накладывается штраф в размере от 1 000 до 5 000 рублей, на должностное лицо — от 5 000 до 20 000 рублей, на юридическое — от 10 000 рублей до 100 000 рублей.

Напомним, в 2016 году на предпринимателей за данное нарушение было составлено 527 протоколов, а за этот год уже 2 397 протоколов.