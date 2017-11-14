В Узбекистане введут наценку на газ и электричество

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Это связано с реализацией в стране проекта по внедрению автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и природного газа. Теперь, начиная с 1 января 2020 года, потребители будут дополнительно оплачивать 15 сумов за 1 кВт/ч электрической энергии и 17 сумов за 1 кубометр природного газа.

Для ввода систем в эксплуатацию на первом этапе будет закуплено 2 миллиона приборов учета электрической энергии и природного газа, а также программное обеспечение, необходимое оборудование и технических средств у трех производителей — французской Sagemcom, немецкой Elster GmbH и местного предприятия Tosheleсtroapparat.

Опломбирование при установке новых приборов учета будут осуществлять работники «Узбекэнерго», «Узтрансгаз» и Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.

Государственная поверка счетчиков, устанавливаемых в рамках проекта, будет осуществляться Агентством «Узстандарт» каждые 10 лет. При этом взамен прибора учета, снятого у потребителя для проведения поверки, сервисного обслуживания и других работ, должен быть незамедлительно установлен другой поверенный счетчик за счет средств «Узбекэнерго» и АО «Узтрансгаз».

Мирзиёев освободил до 1 января 2022 года «Узбекэнерго», «Узтрансгаз» и Tosheleсtroapparat от уплаты таможенных платежей за ввоз приборов учета и сопутствующих средств, комплектующих, сырья и материалов, а также налога на добавленную стоимость.

Интересно, что глава государства также запретил ввоз и установку в стране счетчиков и других сопутствующих средств, не совместимых с техническими параметрами осуществляемого проекта.