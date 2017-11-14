Источник: Вести - Новосибирск

Фонд новосибирских властей выдал предпринимателям 2 млрд рублей, рассказали в пресс-службе правительства НСО.

С начала года было выдано 272 займа, а за весь период работы — более 2300 микрозаймов, общей суммой 2 миллиарда рублей.

«Лидирующей отраслью по количеству полученных займов является оптовая и розничная торговля — их доля в общей сумме микрозаймов составляет 43%. 12% приходится на строительство, 8,5% — на сельское хозяйство», — сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов.

Все займы предоставляются по фиксированной процентной ставке — 10% годовых (с 2010 года). для сферы материального производства ставка ниже — 8,25% годовых.