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08:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Фонд новосибирских властей выдал предпринимателям 2 млрд рублей

Микрозаймы предоставил Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства НСО, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Вести - Новосибирск

Фонд новосибирских властей выдал предпринимателям 2 млрд рублей, рассказали в пресс-службе правительства НСО.

С начала года было выдано 272 займа, а за весь период работы — более 2300 микрозаймов, общей суммой 2 миллиарда рублей.

«Лидирующей отраслью по количеству полученных займов является оптовая и розничная торговля — их доля в общей сумме микрозаймов составляет 43%. 12% приходится на строительство, 8,5% — на сельское хозяйство», — сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов.

Все займы предоставляются по фиксированной процентной ставке — 10% годовых (с 2010 года). для сферы материального производства ставка ниже — 8,25% годовых.

Кроме того, в 2016 году максимальную сумму займа увеличили в 3 раза. Теперь она составляет 3 миллиона рублей.

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