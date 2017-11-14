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08:14 (мск), источник: Nur.kz

СМИ: Представитель правительства Казахстана купил в Париже жилье за 65 млн евро

Зарубежные СМИ сообщили, что официальный представитель казахстанского правительства купил квартиру в Париже за 65 миллионов евро, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Mansion Global.

По данным издания, это стало одной из самых дорогих сделок в городе в этом году.

Дорогостоящее жилье расположено на авеню Монтень в «золотом треугольнике», в минуте ходьбы от Елисейских полей.

Продажей квартиры по внерыночной сделке занимался Игнас Мювиссен, бельгийский риэлтор, чья московская компания по недвижимости представляет продавцов и покупателей из России и бывших советских республик.

Продавец, глава российской инвестиционной компании, объединил в одних апартаментах 6 квартир. Из окон открывается вид на историческую площадь Plaza Athénée, знаменитую гостиницу, где номера стоят 20 тысяч долларов за ночь.

Элитное жилье занимает 1200 квадратных метров, имеет пять спален, пять ванных комнат, спа-центр и отдельное крыло для персонала. Но его главным условием стал высокий уровень безопасности, в том числе специальное помещение площадью 55 квадратных метров, пуленепробиваемые окна и отдельные комнаты для сотрудников службы безопасности.

«Это очень уникальная квартира», — прокомментировал риэлтор. По его словам, сложно найти французский дом с таким высоким уровнем защиты.

Мювиссен не назвал имена продавца и покупателя, только уточнив, что ими являются российский инвестор и официальный представитель правительства Казахстана.

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