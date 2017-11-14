В Джизакской области создадут малую промышленную зону

Источник: Podrobno.uz

МПЗ расположится на общей площади города Даштабад. В течение месяца будет произведена полная опись расположенных в городе объектов госсобственности. По ее результатам, объекты, подходящие для осуществления инвестпроектов, будут переданы хокимияту Заминского района.

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом, расположенным в пределах МПЗ, устанавливается в размере «нулевой» ставки. Субъектам предпринимательства недвижимое имущество предоставят в аренду на срок до 10 лет.

При полном выполнении показателей бизнес-плана, а также создании и сохранении рабочих мест, предусмотрена последующая передача этих объектов в собственность предпринимателей.

Представлен адресный перечень реализуемых инвестиционных проектов в 2018—2019 годы с указанием их наименования, инициаторов, суммы, количества рабочих мест, срока введения в действие. Всего 28 проектов по производству строительных материалов, мебели, трикотажа и др.