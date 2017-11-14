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08:53 (мск), источник: Podrobno.uz

В Джизакской области создадут малую промышленную зону

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В городе Даштабад Заминского района Джизакской области создадут малую промышленную зону (МПЗ). Соответствующее постановление принято правительством республики 8 ноября, сообщает «Норма.

Источник: Podrobno.uz

МПЗ расположится на общей площади города Даштабад. В течение месяца будет произведена полная опись расположенных в городе объектов госсобственности. По ее результатам, объекты, подходящие для осуществления инвестпроектов, будут переданы хокимияту Заминского района.

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом, расположенным в пределах МПЗ, устанавливается в размере «нулевой» ставки. Субъектам предпринимательства недвижимое имущество предоставят в аренду на срок до 10 лет.

При полном выполнении показателей бизнес-плана, а также создании и сохранении рабочих мест, предусмотрена последующая передача этих объектов в собственность предпринимателей.

Представлен адресный перечень реализуемых инвестиционных проектов в 2018—2019 годы с указанием их наименования, инициаторов, суммы, количества рабочих мест, срока введения в действие. Всего 28 проектов по производству строительных материалов, мебели, трикотажа и др.

Для управления МПЗ создается дирекция в форме государственного унитарного предприятия (ГУП).

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