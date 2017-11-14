Бензин дорожает не по сезону. Ценовые рекорды на рынке устанавливаются в преддверии зимы

Источник: РИА "Новости"

Оптовые цены на бензин АИ-92 с 7 по 13 ноября выросли на 2,3%, до 42,85 тыс. руб. за тонну, на АИ-95 — на 1,7%, до 44,99 тыс. руб. за тонну, свидетельствуют данные биржи СПбМТСБ. Это рекордный уровень в этом году, что нехарактерно для сезонного российского рынка, на котором уже в октябре, как правило, наступает снижение оптовых цен. Однако только в понедельник цены выросли на 0,4% и 0,2% соответственно.



Причина такого нестандартного поведения рынка в неожиданной остановке одной из ключевых установок (каталитического крекинга) на Московском НПЗ «Газпром нефти» на прошлой неделе.

По словам собеседников «Ъ» на рынке и среди трейдеров, одновременно компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также начала скупать партии бензина на бирже. Это совпало с ростом цен на нефть и, соответственно, экспортного паритета, из-за чего спрос резко вырос в ожидании повышения цен на внутреннем рынке.

«Газпром нефть» поясняет, что «в результате промышленного пробега (с мая по ноябрь) были выявлены новые возможности для повышения эффективности работы установки каталитического крекинга» и для «оптимизации технологического режима работа установки была планово приостановлена», ее работу планируется возобновить в середине ноября. Между тем, по данным «Ъ», остановка не была включена в программу плановых ремонтов, утверждаемую Минэнерго, в компании это не стали комментировать. В пресс-службе заявили, что отгрузка топлива «осуществляется по графику», однако не сообщили числовых значений. По мнению собеседников «Ъ», остановка каткрекинга привела к выбытию примерно 50 тыс. тонн бензина в неделю. Один из источников «Ъ» сообщил также, что «Газпром нефть» ведет переговоры о закупке бензина у «Роснефти».

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