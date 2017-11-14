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09:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бензин дорожает не по сезону. Ценовые рекорды на рынке устанавливаются в преддверии зимы

Неожиданное сокращение выпуска бензинов на Московском НПЗ «Газпром нефти» привело к крайне необычной ситуации, когда рекорды оптовой цены на бензин устанавливаются в середине ноября. Компания называет работы плановыми, ФАС обвиняет в росте цен трейдеров, тогда как последние апеллируют к сократившимся поставкам бензина с НПЗ.

Источник: РИА "Новости"

Оптовые цены на бензин АИ-92 с 7 по 13 ноября выросли на 2,3%, до 42,85 тыс. руб. за тонну, на АИ-95 — на 1,7%, до 44,99 тыс. руб. за тонну, свидетельствуют данные биржи СПбМТСБ. Это рекордный уровень в этом году, что нехарактерно для сезонного российского рынка, на котором уже в октябре, как правило, наступает снижение оптовых цен. Однако только в понедельник цены выросли на 0,4% и 0,2% соответственно.

Причина такого нестандартного поведения рынка в неожиданной остановке одной из ключевых установок (каталитического крекинга) на Московском НПЗ «Газпром нефти» на прошлой неделе.

По словам собеседников «Ъ» на рынке и среди трейдеров, одновременно компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также начала скупать партии бензина на бирже. Это совпало с ростом цен на нефть и, соответственно, экспортного паритета, из-за чего спрос резко вырос в ожидании повышения цен на внутреннем рынке.

«Газпром нефть» поясняет, что «в результате промышленного пробега (с мая по ноябрь) были выявлены новые возможности для повышения эффективности работы установки каталитического крекинга» и для «оптимизации технологического режима работа установки была планово приостановлена», ее работу планируется возобновить в середине ноября. Между тем, по данным «Ъ», остановка не была включена в программу плановых ремонтов, утверждаемую Минэнерго, в компании это не стали комментировать. В пресс-службе заявили, что отгрузка топлива «осуществляется по графику», однако не сообщили числовых значений. По мнению собеседников «Ъ», остановка каткрекинга привела к выбытию примерно 50 тыс. тонн бензина в неделю. Один из источников «Ъ» сообщил также, что «Газпром нефть» ведет переговоры о закупке бензина у «Роснефти».

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Начальник профильного управления ФАС Дмитрий Махонин заявил, что причиной роста цен стала «реакция трейдеров» и что недостающие объемы будут перенаправлены с других НПЗ Центральной России, а также Омского НПЗ «Газпром нефти». При этом он упомянул, что трейдеры «Солид» и РУАН совершили по бензинам сделку по цене на 5 тыс. руб. выше рынка, что сейчас расследуется на предмет манипуляций и возможного разгона цен. Гендиректор «Солида» Илья Мороз заявил «Интерфаксу», что сделка была совершена из-за технической ошибки покупателя, выставившего заявку выше рынка, и в любом случае не должна учитываться в расчете индекса (отклонение от рыночной цены более 10%). Собеседник «Ъ» на рынке указал, что сделка всего на 300 тонн, так что не могла существенно повлиять на индекс.

Ситуация с сокращением предложения бензина из-за остановки каткрекинга на Московском НПЗ выгодна нефтяным компаниям, отмечает Михаил Турукалов из «Аналитики товарных рынков». Из-за этой встряски на рынке производители могут гораздо быстрее реализовать эффект от роста мировых цен на нефть и нефтепродукты и, соответственно, экспортных цен на бензин, не дожидаясь фактического перенаправления бензина на экспорт. Другой собеседник «Ъ» отмечает, что игроки всегда остро реагируют на любые новости о функционировании МНПЗ, особенно сейчас, когда динамика цен на бензины очень отличается от исторической.

Юрий Барсуков, Ольга Мордюшенко

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