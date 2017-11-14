Суд арестовал имущество владельца аэропорта Братска «ВИМ-Авиа»

Источник: IrkutskMedia.ru

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество авиакомпании «ВИМ-Авиа», владеющей аэропортом Братска, на сумму 130,6 млн рублей. Заявление банка «Авангард» о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество удовлетворено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку суда.

Банк просил арестовать имущество авиакомпании «ВИМ-Авиа», которое является предметом залога у финансового учреждения по договору от 16 июня 2017 года, на сумму иска.

Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 134 млн рублей от 8 ноября 2017 года принято к производству. Следующее заседание по делу назначено на 6 декабря.

Напомним, что проблемы с осуществлением полетов «ВИМ-Авиа» начались 25 сентября. Тогда по стране было отменено 12 рейсов из Москвы в разные пункты назначения. Кроме того, по состоянию на 27 сентября около 43 тысяч пассажиров рейсов авиакомпании не могли вылететь в Россию из зарубежных аэропортов в связи с отменой свыше 30-ти рейсов. Самолет из Москвы в Иркутск должен был вылететь 26 сентября, однако прилетел с задержкой в трое суток — 29 сентября.