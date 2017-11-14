Суд арестовал имущество владельца аэропорта Братска «ВИМ-Авиа»
Ходатайство банка «Авангард» о принятии обеспечительных мер удовлетворено.
Ходатайство банка «Авангард» о принятии обеспечительных мер удовлетворено.
Арбитражный суд Москвы арестовал имущество авиакомпании «ВИМ-Авиа», владеющей аэропортом Братска, на сумму 130,6 млн рублей. Заявление банка «Авангард» о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество удовлетворено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку суда.
Банк просил арестовать имущество авиакомпании «ВИМ-Авиа», которое является предметом залога у финансового учреждения по договору от 16 июня 2017 года, на сумму иска.
Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 134 млн рублей от 8 ноября 2017 года принято к производству. Следующее заседание по делу назначено на 6 декабря.
Напомним, что проблемы с осуществлением полетов «ВИМ-Авиа» начались 25 сентября. Тогда по стране было отменено 12 рейсов из Москвы в разные пункты назначения. Кроме того, по состоянию на 27 сентября около 43 тысяч пассажиров рейсов авиакомпании не могли вылететь в Россию из зарубежных аэропортов в связи с отменой свыше 30-ти рейсов. Самолет из Москвы в Иркутск должен был вылететь 26 сентября, однако прилетел с задержкой в трое суток — 29 сентября.
«ВИМ-Авиа» не стала комментировать судьбу аэропорта Братска, собственником которого является. Кредиторская задолженность владельца аэропорта Братска «ВИМ-Авиа» перед шестью банками составляет почти 10 млрд рублей. Все необходимые документы по деятельности авиакомпании переданы в Следственный комитет РФ. Компания «РНГО» подала в Арбитражный суд Москвы иск на 3 млрд рублей к управляющей компании аэропорта Братска «АэроБратск», которая принадлежит авиакомпании «ВИМ-Авиа». В настоящее время исковые требования не разглашаются.