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15:05 (мск), источник: VN.ru

Минсельхоз РФ контролирует реализацию зерна в СФО

Сельхозпроизводители не должны работать в убыток. Излишки зерна в Новосибирской области должны продать и желательно за границу. Вчера первый заместитель министра сельского хозяйства России собрал в Новосибирске оперативный штаб по решению вопросов поддержки аграриев Сибирского федерального округа.

Основные проблемы, которые аграрии Сибирского федерального округа высказывали в последнее время, касаются сбыта зерна. Низкие закупочные цены. Острая нехватка элеваторных площадей. Транспортные расходы. Найти решение на месте федеральным властям предложил глава Новосибирской области Андрей Травников. Первый заместитель министра сельского хозяйства России не просто поддержал идею — лично возглавил оперативный штаб.

— Особо хотелось отметить, что временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Александрович Травников очень правильно отметил на нашей с ним встрече, что стратегическим будет направление увеличения потребности производимого зерна непосредственно в области. У вас реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее развитие птицеводства, свиноводства, производства КРС, молочной продукции. Думаю, в ближайшие годы это в том числе позволит производимое зерно Новосибирской области потреблять непосредственно в регионе, — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В одном зале — чиновники сибирских регионов, аграрии, депутаты, представители транспортных операторов, железной дороги. К последним у производителей вопросы по поставке вагонов. Как выяснилось в ходе заседания штаба, у РЖД все в порядке.

— Уверяю вас, что железнодорожники настроены на то, чтобы вывезти весь предъявляемый объем зерна. Единственный, что может быть барьером — это погрузочные мощности самих предприятий, которые грузят зерно, — отметил заместитель начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Простой на погрузке, движение с опозданием от графика, как итог — нехватка вагонов. А они нужны в определенное время в определенном количестве. Спасет сельхозпроизводителей экспорт зерна. Чтобы выровнять ситуацию с ценами и местом хранения, за границу нужно продать всего миллион тонн. Сделать это необходимо в ближайшие месяцы.

— Объем, который мы планируем вывезти на сегодняшний день, превышает миллион тонн — по всему округу. 45 миллионов тонн везем со всей страны. Нагрузку между операторами нужно распределить равномерно, по справедливости. Ровно через месяц мы встречаемся в этом же зале, и каждый докладывает, сколько зерна отправил, и так будет каждый месяц — в Новосибирске или в Москве, — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Есть вопросы у федеральных чиновников и к самим аграриям. Кто-то не побеспокоился заранее о договорах по поставкам. Кто-то снизил качество зерна. Но цель сегодняшнего оперативного совещания — не искать виновных, а объединиться всем, чтобы поддержать сельхозпроизводителя.

— Ясно, что хочется сегодня и много, но, тем не менее, я удовлетворен теми мерами, которые приняты, в том числе и Министерством сельского хозяйства России. У нас давно не было зернотрейдеров из других регионов России, а сейчас даже южане приехали к нам, понимая ту ситуацию, которая сложилась в Сибири, для того, чтобы помочь, — отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

Первые конкретные шаги по результатам заседания оперативного штаба Минсельхоза России по инициативе главы Новосибирской области должны сделать уже сегодня.

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