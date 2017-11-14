Долги по зарплате в Прикамье растут
Общая задолженность по зарплате в Пермском крае по состоянию на 1 ноября 2017 года сложилась в размере 23 млн 600 тыс. руб.
Общая задолженность по зарплате в Пермском крае по состоянию на 1 ноября 2017 года сложилась в размере 23 млн 600 тыс. руб.
Это на 0,4% больше, чем в прошлом месяце. Наибольший объём просрочек приходится на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки (53,9% от общей суммы).
Вся имеющаяся задолженность образовалась
В расчёте на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 13 тыс. 300 руб. Наибольшая сумма задолженности сложилась в Краснокамском районе — 12 млн руб. Наименьшая в Пермском районе — 448 тыс. руб. В Перми — 3 млн руб.