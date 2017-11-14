Долги по зарплате в Прикамье растут

Источник: Reuters

Это на 0,4% больше, чем в прошлом месяце. Наибольший объём просрочек приходится на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки (53,9% от общей суммы).

Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях. Численность работников, перед которыми организации имеют долги по заработной плате — 1 тыс. 767 человек, — сообщает Пермьстат.