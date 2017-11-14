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08:43 (мск), источник: Вести Приморье

Еще два новых моста заасфальтировали на севере Приморья

Работы проведены на мостах через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе и на третьем километре дороги Уборка-Самарка-Ариадное.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Подрядная организация выполнила асфальтирование новых мостов в Дальнегорске и Чугуевском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили специалисты, работы проведены на мостах через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе и на третьем километре дороги Уборка-Самарка-Ариадное.

Здесь построены новые мосты, взамен разрушенных тайфуном «Лайонрок» в прошлом году. После асфальтирования пролетов останется смонтировать барьерное ограждение и вводить мосты в эксплуатацию.

Напомним, ранее было завершено асфальтирование мостов на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе и через реку Извилинка в Чугуевском районе. Новые мосты возведены уже с расчетом на пропуск большего объема воды.

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