Еще два новых моста заасфальтировали на севере Приморья
Работы проведены на мостах через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе и на третьем километре дороги
Работы проведены на мостах через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе и на третьем километре дороги
Подрядная организация выполнила асфальтирование новых мостов в Дальнегорске и Чугуевском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Как сообщили специалисты, работы проведены на мостах через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе и на третьем километре дороги
Здесь построены новые мосты, взамен разрушенных тайфуном «Лайонрок» в прошлом году. После асфальтирования пролетов останется смонтировать барьерное ограждение и вводить мосты в эксплуатацию.
Напомним, ранее было завершено асфальтирование мостов на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе и через реку Извилинка в Чугуевском районе. Новые мосты возведены уже с расчетом на пропуск большего объема воды.