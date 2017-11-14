Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Данилко прокомментировал запрет на гастроли в России
Трамп высказался о категоричности Путина
СМИ: на Украине заявили о возможном расстреле украинцев
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
Кристина Асмус появилась на публике в костюме "Барби"
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12Теракт в Нью-Йорке
09:46 (мск), источник: СуперОмск

Гигантские субсидии Омской области могут потратить на достройку метро

Как сообщалось ранее, федеральные власти выделили Омской области беспрецедентные субсидии.

Источник: РИА "Новости"

В следующем году регион получит 6,6 млрд рублей в качестве дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и 8,5 млрд рублей дотации на сбалансированность, которая стала максимальной среди российских регионов и рекордной для самой Омской области.

По словам врио губернатора Александра Буркова, это гарантирует сохранение социального бюджета, выполнение тех социальных обязательств перед ветеранами, инвалидами и другими группами, которые входят в фонд социальной помощи. Более того, глава региона намерен сформировать бюджет развития, который позволит сделать прорывные экономические проекты.

Аналитики «СуперОмска» отмечают, что в целом речь идет о губернаторских «подъемных», без которых врио сложно будет рассчитать хотя бы минимальные пиар-ходы накануне президентских выборов.

А учитывая направление 2 млрд на повышение зарплат бюджетникам, можно предположить, что деньги будут направлены либо на один-два «мегапроекта» вроде ввода первой ветки метро, либо на массу относительно недорогих, но эффектных с медийной точки зрения проектов. В том числе — в сфере государственно-частного партнерства, например, в виде областной доли софинансирования. При этом инвесторы могут явиться как из федерального центра, так и из регионов, в которых врио губернатора имеет давние связи с местным крупным бизнесом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Британия обвинила Россию в угрозе глобальному миропорядку
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Главный онколог Минздрава скоро уйдет в отставку
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь