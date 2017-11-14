Гигантские субсидии Омской области могут потратить на достройку метро

Источник: РИА "Новости"

В следующем году регион получит 6,6 млрд рублей в качестве дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и 8,5 млрд рублей дотации на сбалансированность, которая стала максимальной среди российских регионов и рекордной для самой Омской области.

По словам врио губернатора Александра Буркова, это гарантирует сохранение социального бюджета, выполнение тех социальных обязательств перед ветеранами, инвалидами и другими группами, которые входят в фонд социальной помощи. Более того, глава региона намерен сформировать бюджет развития, который позволит сделать прорывные экономические проекты.

Аналитики «СуперОмска» отмечают, что в целом речь идет о губернаторских «подъемных», без которых врио сложно будет рассчитать хотя бы минимальные пиар-ходы накануне президентских выборов.