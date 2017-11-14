В Ростове приостановили реконструкцию улицы Станиславского
Реконструкция улицы Станиславского в Ростове приостановлена
Реконструкция улицы Станиславского в Ростове приостановлена
Так, начальная документация не учитывала масштаб переделок инженерных коммуникаций, в итоге ПСД претерпела изменения на 60%.
Новый проект поступит из Главгосэкспертизы 5 декабря. Дорожное полотно улицы будет выполнено из крупнозернового асфальта, трамвайные пути — переложены для комфортного передвижения низкопольного трамвая. Полностью завершить работы на Станиславского администрация города намерена в мае 2018 года.
«Городские власти должны требовать от подрядчиков, которые сегодня работают на объектах благоустройства, выполнять работы качественно и в полном объеме. Если сейчас
Как ранее сообщалось, глава региона раскритиковал городские власти за ремонт тротуаров на Большой Садовой.