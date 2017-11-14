В Ростове приостановили реконструкцию улицы Станиславского

Новый проект поступит из Главгосэкспертизы 5 декабря. Дорожное полотно улицы будет выполнено из крупнозернового асфальта, трамвайные пути — переложены для комфортного передвижения низкопольного трамвая. Полностью завершить работы на Станиславского администрация города намерена в мае 2018 года.

«Городские власти должны требовать от подрядчиков, которые сегодня работают на объектах благоустройства, выполнять работы качественно и в полном объеме. Если сейчас кто-то выпадет из графика, то уже не догонит. А это поставит под сомнение готовность города к ЧМ. Мелочей тут не бывает, надеюсь, все это понимают», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.