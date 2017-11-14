Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
Почему грипп непобедим
Первая работа, с которой Путин начал свой трудовой путь
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Данилко прокомментировал запрет на гастроли в России
Трамп высказался о категоричности Путина
СМИ: Турчинов придумал основание для расстрела украинцев
СМИ: Украинский беспилотник вторгся на землю РФ
Кристина Асмус появилась на публике в костюме "Барби"
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12Теракт в Нью-Йорке
10:39 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове приостановили реконструкцию улицы Станиславского

Реконструкция улицы Станиславского в Ростове приостановлена из-за серьезных несоответствий проект-сметной документации, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Так, начальная документация не учитывала масштаб переделок инженерных коммуникаций, в итоге ПСД претерпела изменения на 60%.

Новый проект поступит из Главгосэкспертизы 5 декабря. Дорожное полотно улицы будет выполнено из крупнозернового асфальта, трамвайные пути — переложены для комфортного передвижения низкопольного трамвая. Полностью завершить работы на Станиславского администрация города намерена в мае 2018 года.

«Городские власти должны требовать от подрядчиков, которые сегодня работают на объектах благоустройства, выполнять работы качественно и в полном объеме. Если сейчас кто-то выпадет из графика, то уже не догонит. А это поставит под сомнение готовность города к ЧМ. Мелочей тут не бывает, надеюсь, все это понимают», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как ранее сообщалось, глава региона раскритиковал городские власти за ремонт тротуаров на Большой Садовой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Британия обвинила Россию в угрозе глобальному миропорядку
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Главный онколог Минздрава скоро уйдет в отставку
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь