Василий Голубев раскритиковал власти Ростова за ремонт на Большой Садовой
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что у него не вызывает оптимизма завершение ремонта тротуаров на ул. Большой Садовой в Ростове. Об этом сообщает
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что у него не вызывает оптимизма завершение ремонта тротуаров на ул. Большой Садовой в Ростове. Об этом сообщает
«У меня пока завершение работ по Большой Садовой оптимизма не вызывает. К сожалению, то, что сейчас там происходит, — это как у плохого хозяина: вся улица разрыта, кусочками делают, а там ведь масса вопросов, которые требуют внимания. Откуда уверенность, что все сделают в срок? Есть понимание, что подрядчик, который там работает, в состоянии выполнить поставленную задачу?», — сказал Василий Голубев.
По словам представителей администрации Ростова, к благоустройству Большой Садовой уже дополнительно подключены еще четыре организации.
«Отставание от графика, которое было допущено