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10:43 (мск), источник: Городской репортер

Василий Голубев раскритиковал власти Ростова за ремонт на Большой Садовой

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что у него не вызывает оптимизма завершение ремонта тротуаров на ул. Большой Садовой в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«У меня пока завершение работ по Большой Садовой оптимизма не вызывает. К сожалению, то, что сейчас там происходит, — это как у плохого хозяина: вся улица разрыта, кусочками делают, а там ведь масса вопросов, которые требуют внимания. Откуда уверенность, что все сделают в срок? Есть понимание, что подрядчик, который там работает, в состоянии выполнить поставленную задачу?», — сказал Василий Голубев.

По словам представителей администрации Ростова, к благоустройству Большой Садовой уже дополнительно подключены еще четыре организации.

«Отставание от графика, которое было допущено из-за сложностей в перекладке сетей и недобросовестного подрядчика, ведущего укладку плиточного покрытия, ликвидируется. Новый срок сдачи объекта — 15 декабря», — говорится в сообщении.

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