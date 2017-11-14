Василий Голубев раскритиковал власти Ростова за ремонт на Большой Садовой

«У меня пока завершение работ по Большой Садовой оптимизма не вызывает. К сожалению, то, что сейчас там происходит, — это как у плохого хозяина: вся улица разрыта, кусочками делают, а там ведь масса вопросов, которые требуют внимания. Откуда уверенность, что все сделают в срок? Есть понимание, что подрядчик, который там работает, в состоянии выполнить поставленную задачу?», — сказал Василий Голубев.