Во Владивостоке станет меньше пробок

Источник: ДЕЙТА

По словам Литвинова, организовать дополнительный проезд автотранспорта от ж/д переезда на мысе Кунгасном до улицы Нефтеветка с перспективой выезда на Моргородок. Эта дорога должна стать дублёром Океанского проспекта, проспекта 100-летия Владивостока и Некрасовского путепровода и разгрузить основные транспортные артерии города.

В настоящее время специалисты приступили к формированию конкурсной документации на благоустройство существующего проезда. Речь идёт об участке грунтовой дороги протяжённостью 1650 метров от улицы Мыс Кунгасный, 5 до улицы 7-я Нефтеветка, 4а. Уже к концу февраля следующего года здесь должны выполнить комплекс работ по отсыпке дороги песчано-щебёночной смесью.

Параллельно решается вопрос организации проезда автотранспорта через железнодорожный переезд в районе нефтебазы. Это позволит автомобилистам, двигающимся с Эгершельда и центральной части города, минуя загруженные транспортом основные артерии, выехать на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель».

Кроме того, в ходе совещания обсудили возможность организации проезда в грунтовом варианте от улицы Батарейной и спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасного. Специалисты рассматривают варианты трассировки будущей дороги и готовят сметные расчёты на строительно-монтажные работы. Таким образом, в перспективе во Владивостоке должен появиться альтернативный проезд от Спортивной набережной до Моргородка.