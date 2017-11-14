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08:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке станет меньше пробок

Во Владивостоке планируют организовать доступный проезд автотранспорта от мыса Кунгасного до Нефтеветки. Такое поручение дал и. о. мэра приморской столицы Алексей Литвинов, об этом «Deita. ru» сообщили в администрации города.

Источник: ДЕЙТА

По словам Литвинова, организовать дополнительный проезд автотранспорта от ж/д переезда на мысе Кунгасном до улицы Нефтеветка с перспективой выезда на Моргородок. Эта дорога должна стать дублёром Океанского проспекта, проспекта 100-летия Владивостока и Некрасовского путепровода и разгрузить основные транспортные артерии города.

В настоящее время специалисты приступили к формированию конкурсной документации на благоустройство существующего проезда. Речь идёт об участке грунтовой дороги протяжённостью 1650 метров от улицы Мыс Кунгасный, 5 до улицы 7-я Нефтеветка, 4а. Уже к концу февраля следующего года здесь должны выполнить комплекс работ по отсыпке дороги песчано-щебёночной смесью.

Параллельно решается вопрос организации проезда автотранспорта через железнодорожный переезд в районе нефтебазы. Это позволит автомобилистам, двигающимся с Эгершельда и центральной части города, минуя загруженные транспортом основные артерии, выехать на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель».

Кроме того, в ходе совещания обсудили возможность организации проезда в грунтовом варианте от улицы Батарейной и спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасного. Специалисты рассматривают варианты трассировки будущей дороги и готовят сметные расчёты на строительно-монтажные работы. Таким образом, в перспективе во Владивостоке должен появиться альтернативный проезд от Спортивной набережной до Моргородка.

Екатерина Лапкина.

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