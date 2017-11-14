«Омск РТС» озвучило ТОП-3 крупных должников за тепло
В ресурсоснабжающей организации АО «Омск РТС» опубликовали данные об общей задолженности за тепловую энергию в 2017 году.
В ресурсоснабжающей организации АО «Омск РТС» опубликовали данные об общей задолженности за тепловую энергию в 2017 году.
Так, по состоянию на 1 ноября нынешнего года, дебиторская задолженность за этот вид услуг перед АО «Омск РТС» составила 2,1 млрд рублей. Из этой суммы: 1 млрд 553 млн должно население, 584 млн — юридические лица.
В компании даже составили ТОП-3 крупных должников за тепло:
1. Объекты Министерства обороны РФ — 86,14 млн рублей;.
2. ФГБНУ «Сибирский
3. ООО «Сибриэлтинвест» (Санаторий «Рассвет») — 3,21 млн рублей.
При этом долг населения за тепло и горячую воду по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 115, 43 млн (8,03%).
При этом деньги отсуживают и у самого «Омск РТС». В 2017 году МП города Омска «Тепловая компания» через Арбитражный суд Омской области взыскивает с ресурсников порядка 170 млн рублей.