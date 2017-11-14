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09:54 (мск), источник: Вести - Омск

В Министерстве образования взяли под контроль ситуацию с теплоснабжением школ

Чиновники намерены следить за тем, в каких условиях обучаются дети.

В областном Министерстве образования взяли под контроль ситуацию с теплоснабжением омских школ. Чиновники намерены следить за тем, в каких условиях обучаются дети.

О внештатных ситуациях, связанных с отоплением школ, и низких температурах в классах ведомство просит сообщать по телефонам 24−66−47 и 24−75−49.

Специалисты обещают принять меры по каждому обращению и разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

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