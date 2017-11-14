В Министерстве образования взяли под контроль ситуацию с теплоснабжением школ

В областном Министерстве образования взяли под контроль ситуацию с теплоснабжением омских школ. Чиновники намерены следить за тем, в каких условиях обучаются дети.

О внештатных ситуациях, связанных с отоплением школ, и низких температурах в классах ведомство просит сообщать по телефонам 24−66−47 и 24−75−49.