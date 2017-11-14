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12:00 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Комсомольска-на-Амуре обсудили проект бюджета на три года

Горожан волнуют разбитые дороги и тротуары, а также объявления на фасадах домов.

В Комсомольске-на-Амуре впервые состоялись общественные слушания по проекту бюджета города на 2018 год. Он будет дефицитным: расходы превышают доходы на 583 миллиона рублей. Также горожане обсудили поступления и траты в 2019—2020 годах.

Об основных характеристиках финансового документа рассказала начальник финансового управления местной администрации Елена Марьева. В 2018 году общий объём расходов составит около 5,9 миллиарда рублей, а доходы — примерно 5,3 миллиарда. Приоритетными останутся социальная сфера, ремонт городских улиц и многоквартирных домов, благоустройство общественных пространств. На софинансирование мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города хотят израсходовать 2,2 миллиарда рублей. Бюджет последующих годов тоже останется дефицитным: объём расходов в 2019—2020-х годах составит 5,7 миллиарда рублей, а доходная часть — 5,3 миллиарда.

Как сообщает пресс-служба администрации Комсомольска, в ходе обсуждения участники вносили предложения. В основном общественников волновали статьи расходов на ремонт дорог и тротуаров, в частности — на улиц Лесной, проспекте Октябрьском и улице Комсомольской. Также их заинтересовало финансирование на внутриквартальные проезды к детским домам, поддержку некоммерческих организаций и объединений. Кроме того, горожан волнуют незаконная расклейка объявлений на фасадах домов и парковка автомобилей на зелёных зонах во дворах. Оказалось, что с 1 января следующего года начнут действовать изменения в законе, по которым нарушители будут платить штрафы.

Также комсомольчан возмущают разбитые фурами тротуары и подъездные пути к крупным магазинам. Начальник Центрального округа Виктор Рулев доложил, что власти ведут работу с их владельцами, а на 2018 год запланирован ремонт внутриквартальных проездов прилегающих дворовых территорий.

Власти Комсомольска внесли все поступившие предложения в протокол слушаний. Проект бюджета представят для рассмотрения депутатам на внеочередном заседании городской думы.

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