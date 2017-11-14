Жители Комсомольска-на-Амуре обсудили проект бюджета на три года
Горожан волнуют разбитые дороги и тротуары, а также объявления на фасадах домов.
Горожан волнуют разбитые дороги и тротуары, а также объявления на фасадах домов.
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Об основных характеристиках финансового документа рассказала начальник финансового управления местной администрации Елена Марьева. В 2018 году общий объём расходов составит около 5,9 миллиарда рублей, а доходы — примерно 5,3 миллиарда. Приоритетными останутся социальная сфера, ремонт городских улиц и многоквартирных домов, благоустройство общественных пространств. На софинансирование мероприятий Долгосрочного плана комплексного
Как сообщает
Также комсомольчан возмущают разбитые фурами тротуары и подъездные пути к крупным магазинам. Начальник Центрального округа Виктор Рулев доложил, что власти ведут работу с их владельцами, а на 2018 год запланирован ремонт внутриквартальных проездов прилегающих дворовых территорий.
Власти Комсомольска внесли все поступившие предложения в протокол слушаний. Проект бюджета представят для рассмотрения депутатам на внеочередном заседании городской думы.