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09:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Ремонт Московской в Екатеринбурге снесет три дома

По решению мэрии.

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга решила изъять для муниципальных нужд несколько земельных участков на пересечении улиц Московской, Шаумяна и Циолковского вместе с расположенными на них частными домами. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации, сообщает «Уралинформбюро».

Изымаемые участки перечислены в постановлении сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба от 10 ноября 2017 года. Согласно документу, это делается в связи с реконструкцией улицы Московской на участке от улицы Хасановской до бульвара Денисова-Уральского.

Стоящие на этих участках дома (№№ 176, 255 и 257 по Московской) будут снесены. Их собственники должны в 90-днейвный срок заключить с муниципалитетом соответствующие соглашения. В противном случае участки будут изъяты по суду.

Следует отметить, что решение о реконструкции магистрали по улице Московской на участках от Попова до Пальмиро Тольятти и от Хасановской до Денисова-Уральского было принято администрацией Екатеринбурга в октябре 2017 года. Кроме того, мэрия планирует привести в порядок улицы Патриса Лумумбы и Вторую Новосибирскую.

Аукцион по поиску подрядчика для этого объекта назначен на 24 ноября. Стартовая цена торгов составляет 141,9 миллиона рублей. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», там будут полностью заменены асфальтовое покрытие, бордюры, инженерные сети, системы освещения и светофоры. Окончание работ запланировано на август 2019 года.

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