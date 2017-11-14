Ремонт Московской в Екатеринбурге снесет три дома

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга решила изъять для муниципальных нужд несколько земельных участков на пересечении улиц Московской, Шаумяна и Циолковского вместе с расположенными на них частными домами. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации, сообщает «Уралинформбюро».

Изымаемые участки перечислены в постановлении сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба от 10 ноября 2017 года. Согласно документу, это делается в связи с реконструкцией улицы Московской на участке от улицы Хасановской до бульвара Денисова-Уральского.

Стоящие на этих участках дома (№№ 176, 255 и 257 по Московской) будут снесены. Их собственники должны в 90-днейвный срок заключить с муниципалитетом соответствующие соглашения. В противном случае участки будут изъяты по суду.

Следует отметить, что решение о реконструкции магистрали по улице Московской на участках от Попова до Пальмиро Тольятти и от Хасановской до Денисова-Уральского было принято администрацией Екатеринбурга в октябре 2017 года. Кроме того, мэрия планирует привести в порядок улицы Патриса Лумумбы и Вторую Новосибирскую.