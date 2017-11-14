Власти проведут аукцион на аренду 33 рекламных конструкций в Воронеже

Источник: РИА "Воронеж"

Казенное учреждение Воронежской области «Фонд государственного имущества» объявил о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 33 рекламных конструкций на семи улицах Воронежа. Соответствующие документы опубликовали на сайте ведомства. Аукцион состоится 12 декабря.

Тендер проведут по восьми лотам. Власти заключат договоры с подрядчиками на 5−8 лет. Победители аукциона установят щиты на улицах Ленинградская, 9 Января, Ворошилова, Бурденко, Платонова и Новосибирская. Самый крупный лот позволит установить 21 рекламную конструкцию на Московском проспекте.

Минимальный платеж за заключение договоров по всем лотам составит 4,6 млн рублей. Годовой размер арендной платы — 1,83 млн рублей.