Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Данилко прокомментировал запрет на гастроли в России
Трамп высказался о категоричности Путина
СМИ: Украинский беспилотник вторгся на территорию России
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
Киевляне штурмом взяли здание городской администрации – СМИ
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12Теракт в Нью-Йорке
09:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти проведут аукцион на аренду 33 рекламных конструкций в Воронеже

Щиты смогут установить на 7 улицах города.

Источник: РИА "Воронеж"

Казенное учреждение Воронежской области «Фонд государственного имущества» объявил о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 33 рекламных конструкций на семи улицах Воронежа. Соответствующие документы опубликовали на сайте ведомства. Аукцион состоится 12 декабря.

Тендер проведут по восьми лотам. Власти заключат договоры с подрядчиками на 5−8 лет. Победители аукциона установят щиты на улицах Ленинградская, 9 Января, Ворошилова, Бурденко, Платонова и Новосибирская. Самый крупный лот позволит установить 21 рекламную конструкцию на Московском проспекте.

Минимальный платеж за заключение договоров по всем лотам составит 4,6 млн рублей. Годовой размер арендной платы — 1,83 млн рублей.

Подать заявку на участие в тендере можно до 5 декабря. Участие в аукционе подразумевает внесение задатка в размере 100% начальной стоимости лота.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Воронежская область профинансирует часть проекта молочного производства РФ и Израиля
Британия обвинила Россию в угрозе глобальному миропорядку
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Главный онколог Минздрава скоро уйдет в отставку
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь