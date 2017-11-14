Узбекистан закупит современные приборы учета электроэнергии и газа

Основными причинами сложившейся ситуации стали бездействие и широко распространенные факты злоупотреблений среди контролеров электро-и газоснабжающих предприятий. Несмотря на значительную задолженность и наличие необходимого для ее взыскания персонала, предприятиями АО «Узбекэнерго» и АО «Узтрансгаз» не обеспечено снижение задолженности.



Не проведена достаточная работа по комплексной модернизации линий электропередач и газопроводов.



На протяжении многих лет неоднократно принимались меры по внедрению автоматизированных систем контроля и учета потребления энергоресурсов (далее — АСКУЭ), однако ни один из проектов в этом направлении до конца так и не был завершен, что, в свою очередь, крайне негативно сказалось на организации достоверного учета и контроля потребления энергоресурсов, а также предупреждении фактов хищений и других правонарушений.



Так, например, из общего количества абонентов энергоресурсов лишь 2,6 процента оснащены приборами учета электроэнергии, работающими в АСКУЭ, 40 процентов — используют устаревшие приборы учета, не имеющие необходимой защиты от внешнего вмешательства, 48 процентов — имеют приборы учета различных модификаций, не совместимые с АСКУЭ, а также 9,4 процента — вовсе не имеют приборов учета.



В целях устранения имеющихся недостатков и кардинального совершенствования системы управления, контроля и учета потребления энергоресурсов, а также улучшения платежной дисциплины в текущем году принят целый ряд решений Президента и Правительства Республики Узбекистан по организационно-правовому совершенствованию данной сферы.



В частности, среди них можно отметить создание Бюро принудительного исполнения, которым принимаются комплексные меры по ускоренному улучшению сложившейся ситуации, в том числе проведена инвентаризация более 2,6 миллиона жилых и нежилых объектов, пресечены многочисленные факты нарушения правил потребления энергоресурсов.



При Бюро создан Центр внедрения информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающий прозрачность и оперативность учета и контроля потребления энергоресурсов, исполнительного производства, а также эффективность межведомственного взаимодействия по соответствующим вопросам.



Наряду с этим, распоряжением Президента Республики Узбекистан создана Рабочая комиссия по подготовке предложений по дальнейшему внедрению АСКУЭ.



Рабочей комиссией проведены прямые переговоры с рядом ведущих иностранных компаний относительно реализации в республике проекта по внедрению АСКУЭ.



В целях практической реализации достигнутых в ходе переговоров договоренностей принято постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному внедрению автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии и природного газа».



В соответствии с постановлением на первоначальном этапе будут закуплены 2 миллиона единиц приборов учета электрической энергии и природного газа, а также программное обеспечение, сопутствующее оборудование, другие необходимые технические средства.



Вместе с тем в ближайшей перспективе в республике с участием иностранной компании также будет организовано отечественное производство вышеуказанных приборов учета и сопутствующих средств.



В месячный срок запланировано утверждение графика установки приборов учета и сопутствующих средств с учетом реализации государственных программ по модернизации линий электропередач и газопроводов, действующего состояния инфраструктуры электро- и газоснабжения, приоритетности городов и областных центров.



Согласно постановлению, государственная поверка приборов учета, устанавливаемых в рамках проекта, будет осуществляться Агентством «Узстандарт» каждые 10 лет, а организация работ по представлению на государственную поверку приборов учета будет обеспечена со стороны АО «Узбекэнерго», АО «Узтрансгаз» и Бюро.



При этом, взамен прибора учета, снятого у потребителя для проведения государственной поверки, сервисного обслуживания и других работ, будет незамедлительно устанавливаться другой поверенный прибор учета за счет средств АО «Узбекэнерго» и АО «Узтрансгаз».



Необходимо отметить, что только за последние 2 года в страну было завезено свыше 410 тысяч единиц устаревших приборов учета с высоким уровнем искажения фактических показаний (до 20 процентов) на сумму 24,4 миллиона долларов США.



В целях решения данной проблемы постановлением запрещается ввозить на территорию республики и устанавливать приборы учета и сопутствующие средства, не совместимые с техническими параметрами проекта.



Эффективность реализации мер, предусмотренных постановлением, обеспечит модернизацию системы контроля и учета потребления энергоресурсов, их рациональное использование, своевременное предупреждение нарушений правил пользования энергоресурсами и скорейшее развитие отрасли в целом.