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09:46 (мск), источник: Интерфакс

Красная икра на Камчатке подорожала на 30%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Расценки на лососевую икру в магазинах Камчатки выросли в среднем на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщила агентству «Интерфакс — Дальний Восток» во вторник Анастасия Обедина — директор камчатской рыбодобывающей компании РПЗ «Сокра».

Источник: Reuters

«В наших магазинах стоимость красной икры увеличилась на 20−30 процентов по сравнению с прошлым годом за счет того, что путина-2017 была не слишком удачной, особенно для Сахалина и Хабаровского края. То есть, этого продукта на дальневосточном рынке стало меньше», — сказала Обедина. Она уточнила, что икра, например, кижуча или нерки в магазинах «Сокры» стоит около трех тысяч рублей за кг, несмотря на то, что торговая наценка на данный вид продукции — всего 10% от закупочной стоимости, которая в этом году составляет 2 тыс. 700 рублей за кг (2 тыс. 200 рублей в 2016 г.).

«Цены на такую же икру на продуктовых рынках в Петропавловске-Камчатском и Елизово значительно выше и доходят до 3 тыс. 500 рублей за килограмм, — сказала Обедина.

Ситуацию «Интерфаксу» прокомментировал и Рашид Шамоян — председатель Камчатского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», руководитель группы компаний «Шамса», владеющей одной из крупнейших сетей магазинов на Камчатке.

Он связывает подорожание красной икры в магазинах региона с возросшим на нее спросом в Японии.

«Действительно, цена на развесную красную икру в магазинах региона увеличилась процентов на 30 — до трех тысяч рублей и больше за килограмм, что более чем на тысячу рублей выше цен 2016-го года. Думаю, дело в том, что в этом году японцы выловили очень мало красной рыбы в море и теперь проявляют ажиотажный спрос на икру, произведенную на российском Дальнем Востоке. Наши компании увеличили поставки этого деликатеса в Японию, так что объем этого деликатеса на рынке дальневосточного региона снизился», — сказал Шамоян.

Вместе с тем, он подчеркнул, что дефицита лососевой икры на Камчатке нет, и предположил, что цена на нее в регионе в этом сезоне расти уже не будет.

«Думаю, что цены на лососевую икру этого года достигли своего пика и больше уже не вырастут. Икры на Камчатке хватает, ее запасы не закончатся и до начала лета, когда в продажу поступит уже свежий деликатес путины-2018», — сказал глава регионального отделения «Деловой России».

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