Молдавский лей ослабел к доллару и евро
Нацбанк установил на сегодня, 14 ноября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.
Нацбанк установил на сегодня, 14 ноября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.
Сегодня официальный обменный курс составит17,6569 лея за один доллар (+5,24 бана) и 20,5719 лея (+8,03 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,6045 лея за один доллар и 20,4916 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6664 лея за 1 гривну, 4,4195 лея за румынский лей и 0,2975 лея за 1 российский рубль.