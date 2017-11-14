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09:57 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей ослабел к доллару и евро

Нацбанк установил на сегодня, 14 ноября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.

ЦБ: $ 59.1823   -0.10 € 68.9178   -0.06
Источник: Actualitati.md

Сегодня официальный обменный курс составит17,6569 лея за один доллар (+5,24 бана) и 20,5719 лея (+8,03 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,6045 лея за один доллар и 20,4916 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6664 лея за 1 гривну, 4,4195 лея за румынский лей и 0,2975 лея за 1 российский рубль.

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