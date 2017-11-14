Сегодня сотни кишиневцев останутся без света

Б. Лэутару, 1−19, 35, 41, 2−16, Примэверий, 44, Штефан Нягэ, 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, Виссарион Белинский, 32/1 с 08:30 до 17:00. Буюкань, 2, 6, 13A, Чиприан Порумбеску, 1−31, 2−18, Ион Некулче, 3, М. Тэнасе, 1−17, 2−22, Примэверий, 25, Штефан Нягэ, 5, 7, 9, 11, В. Лупу, 8, 16/1, В. Белинский, 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 с 09:00 до 17:00.